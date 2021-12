Novo Louro José ganhará salário alto no Mais Você; saiba quanto

Após a morte de Tom Veiga, vítima de um AVC causado por um aneurisma cerebral, em novembro de 2020, Ana Maria Braga terá um novo Louro José no Mais Você a partir dos primeiros meses de 2022.

De acordo com o portal Observatório da TV, a ator que interpreta o novo boneco vai ganhar um salário bem gordo: algo em torno de R$ 20 mil sem merchandising. Com a publicidade, o valor pode triplicar.

A colunista Cristina Padiglione, do jornal Folha de S.Paulo, afirma que testes de modelagem do boneco, voz e manipulação já estão em andamento. Além disso, a apresentadora já estaria realizando os primeiros ensaios de interação com o personagem.

No início do ano, a Ana Maria já havia levantado a possibilidade de trazer um novo boneco para interagir. O cenário do programa, inclusive, já foi projetado com um espaço reservado para um novo mascote.