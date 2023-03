‘Novo normal’: Metrô registra média de 350 mil passageiros dia no segundo semestre

No segundo semestre de 2022, a CCR Metrô Bahia finalmente percebeu um movimento de retomada no crescimento da demanda dos usuários pelo sistema de transporte. Em 2020 e 2021, a empresa registrava médias em torno de 280 mil passageiros por dias, mas nos últimos seis meses do ano passado, esta média subiu para 350 mil passageiros por dia, sendo que em outubro foi registrado o recorde de 376 mil pessoas transportadas.

Com o início da operação do Tramo III até o bairro de Águas Claras, previsto para acontecer ainda este ano, a CCR projeta voltar a se aproximar da marca de 400 mil pessoas transportadas por dia pelo sistema de transporte, média antes da pandemia. Além de registrar um processo de retomada, a concessionária investiu numa pesquisa de clientes que ouviu mais de 30 mil pessoas no ano passado para entender o comportamento do público e as expectativas em relação ao metrô.

“A gente vê uma retomada do transporte público dentro deste processo de recuperação da economia, mas também tivemos que entrar em um processo de aprendizado para entender o que é o mundo pós-pandemia”, avalia André Costa, presidente da CCR Metrô Bahia, em entrevista exclusiva. “Estamos entendendo como o modelo híbrido impacta na demanda do metrô como uma alternativa não de mobilidade urbana, mas de mobilidade humana”, destaca o executivo.

Para André Costa, a Bahia ainda está se adaptando ao sistema de metrô e tomando conhecimento da importância e do impacto gerado pelo modal. Um estudo de impacto socioeconômico encomendado pela companhia junto à Ufba e o Instituto Miguel Calmon identificou que o metrô responde por 0,6 pontos percentuais (p.p) do Produto Interno Bruto (PIB) da Bahia e por 1,2 p.p de Salvador. A implantação do sistema demandou 50 mil postos de trabalho, enquanto a operação mantém 5,5 mil empregos diretos e indiretos.

Outros benefícios que trazidos pela operação indicados pelo estudo está na valorização imobiliária de algumas áreas da cidade e no ganho de tempo com deslocamentos. Neste sentido, o estudo identificou que os usuários do sistema entre as estações do Campo da Pólvora e Mussurunga, ida e volta de segunda a sexta-feira, ganharam 18 dias úteis por ano.

O presidente da CCR Metrô Bahia acredita que o sistema ainda está distante de atingir o seu potencial máximo de utilização. Ele lembra que mesmo antes da pandemia, o modal de transporte já estava operando abaixo do seu potencial. “A gente já tinha um público a conquistar em decorrência de diversas questões. Por exemplo, a expansão do Tramo III. Com a entrada deste trecho, estamos falando de um potencial máximo de até 40 mil passageiros por dia”, projeta. Ele explica que o nível de utilização do equipamento tem uma relação direta com o desempenho da economia.

André Costa diz que a CCR vem acompanhando os estudos sobre novas expansões do sistema no futuro. Ele destaca a possibilidade do avanços dos trilhos em Lauro de Freitas e até a possibilidade da chegada do sistema até a Barra, como já foi ventilado por autoridades estaduais.





No próximo dia 20, a CCR deve lançar um estudo de impacto econômico mostrando que nos últimos oito anos a operação da empresa ajudou a evitar a emissão de 45 mil toneladas de dióxido de carbono em oito anos, o que é equivalente a 25 mil veículos a menos nas ruas por ano. “Isso impacta na redução de custos de saúde com problemas respiratório. O metrô usa energia renovável e limpa”, ressalta André Costa.

Mudança cultural

Júlio Freitas, superintendente da CCR Metrô Bahia, explica que um dos desafios da empresa é o de usar a estrutura para trazer serviços diferentes e ampliar cada vez mais o público que utiliza o sistema. Segundo ele, no final de 2022 14% dos clientes que a empresa tinha eram usuários do carro próprio como principal meio de transportes antes. Ele acredita que este número pode crescer bastante quando se encontrarem soluções para o que chama de “primeira e última milha” – algo que pode ser entendido como o acesso dos passageiros ao metrô e depois ao destino final.

“Estamos pensando muito em soluções para alimentar o sistema de maneira confortável, segura e rápida”, diz Freitas. É onde devem ganhar cada vez mais espaço parcerias com taxis, transporte por aplicativos e facilidades para o acesso de bicicletas. Com os aplicativos, a ideia seria de construir uma solução que permita ao cliente contratar o trajeto completo no celular e o transporte pelo metrô ser uma das pernas da viagem.

Como antecipado pelo Farol Econômico na última semana, a CCR Metrô Bahia também planeja colocar em operação no segundo semestre deste ano dois malls, um na estação Acesso Norte e outro em Mussurunga. Juntos, os centros comerciais receberão investimentos que somam R$ 20 milhões e devem gerar cerca de 400 empregos. No Acesso Norte, serão 1,1 mil metros quadrados (m²) de área bruta locável (ABL), enquanto em Mussurunga serão mais 1 mil m². O projeto deve ser o de maior impacto este ano dentre os tocados pela empresa, junto com a expansão do Tramo III, que deve chegar ao bairro de Águas Claras.