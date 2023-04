Novo plano para Daniel Alves deixar prisão usa ex-mulher e filhos

Preso desde o dia 20 de janeiro por suposta agressão sexual contra uma jovem de 23 anos, Daniel Alves pretende levar os filhos e a ex-mulher Dinorah Santana para morar em Barcelona. A mudança faz parte de uma nova estratégia do jogador para responder às acusações em liberdade. A informação é do diário espanhol As.

A defesa, encabeçada por Cristóbal Martell, quer apresentar garantias à Justiça de que o jogador brasileiro possui laços familiares na Espanha e que uma fuga está descartada. Tanto Dinorah quanto as crianças já estão a caminho do país europeu. A expectativa é de que um novo pedido de liberdade seja pleiteado no Tribunal de Instrução nº 15 de Barcelona ainda nesta semana.

O fim do casamento com Joana Sanz, comunicado pela modelo e empresária por meio das redes sociais cerca de dois meses após a prisão do atleta, complicou a elaboração de um novo pedido de liberdade provisória por parte da defesa. Anteriormente, os advogados citaram a relação de nove anos do ex-lateral da seleção brasileira com a espanhola como garantia de que o jogador não tinha a intenção de deixar o país.

"A questão das raízes familiares. Quando Dani Alves foi preso, o Ministério Público decretou a prisão provisória do jogador. Argumentou ter raízes familiares por ser casado com Joana Sanz. Isso ele colocou na mesa, mas não lhe adiantou muito. Joana Sanz anunciou que se estava a separar do futebolista, pelo que esse apego desapareceu", diz a reportagem do As.

Dinorah Santana é a primeira mulher de Daniel Alves e também atua como sua agente e sócia nos negócios. Ela é mãe de Daniel Júnior e Vitória, de 15 e 16 anos, respectivamente. Os três estavam morando no Brasil. Os advogados já buscam saber qual será o endereço que a família irá morar. A escola dos menores será a Saint Peters, renomada instituição de ensino de Barcelona

Daniel Alves depôs na segunda-feira depois de pedir para ser novamente ouvido pela Justiça espanhola. Em nova versão, o jogador brasileiro admite que houve penetração sexual, mas afirma que o ato foi consentido pela vítima, cujo nome não foi revelado. Ele alegou ainda que mudou sua versão diversas vezes para tentar esconder a infidelidade de Joana Sanz.