Novo point cultural: Centro de interpretação do patrimônio será inaugurado em Salvador

Marcello Dantas (Foto: Juliette Bayen/divulgação)

Salvador será a primeira cidade do país a receber um centro de interpretação do patrimônio, que será batizado com o nome de Casa das Histórias. A proposta contará com metodologia participativa e apoio de equipe multidisciplinar integrada por historiadores, antropólogos, geógrafos, arquitetos, urbanistas, sociólogos e artistas. O projeto, de acordo com informações obtidas pelo Alô Alô Bahia, será comandado pelo prestigiado curador Marcello Dantas (que já realizou mais de 250 exposições e concebeu 15 museus, além de diversos documentários), em parceria com Rejane Mirra e Sheila Arandas.

Em breve, inclusive, o trio promoverá um seminário online onde apresentará detalhes e convidará profissionais da cidade a participarem e opinarem sobre o conteúdo que integrará o equipamento. O centro de interpretação é fruto de um consórcio formado pelas empresas Magnetoscópio, Cria Rumo Consultoria e Arandas Marketing, e irá funcionar no Arquivo Público de Salvador te tem previsão de inauguração em fevereiro de 2022, na Rua da Bélgica, no Comércio.







Helena Brinço (Foto:@dwfilmes)

Festa em castelo

O Castelo Garcia D´Ávila serviu de cenário para a festa oferecida por Fernanda e Fábio Brinço para comemorar os 15 anos da filha, Helena Brinço, sábado, em Praia do Forte. A decoração ficou a cargo da mãe, Fernanda, que levou mobiliário, adereços, iluminação e ainda cuidou do som para que os DJs pudessem tocar até às cinco da manhã. Uma das atrações da noite foi o DJ Pedro Sampaio, considerado um dos mais famosos do país ao lado de nomes como Dennis e Alok.



Expansão internacional



Sediado em Salvador, em um casarão no Corredor da Vitória, o TRPC Arquitetos vai ampliar sua equipe local e expandir sua operação no mercado internacional, a partir de uma base em Portugal, com uma equipe à disposição dos clientes para acompanhamento de obras e atendimento presencial. “Nos últimos anos, o TRPC experimentou um aumento na demanda por projetos fora do Brasil, em especial desde a nossa participação na CASACOR 2019, que viralizou e alcançou a mídia internacional, com reportagens e postagens diárias até hoje, quase dois anos depois”, conta Cecília Miscow, uma das sócias do escritório ao lado de Adalberto Vilela, Vanessa Sampaio e Tiago Schultz. “Este sucesso nos traz novos desafios e nos leva a expandir nossa atuação em solo europeu”, acrescenta. “A base em Portugal do TRPC assumirá os clientes na Europa agora no segundo semestre. O escritório boutique oferecerá atendimento personalizado e foco na excelência dos projetos e relacionamento com os clientes.



Tempero

O restaurante Jacaré do Brasil, localizado no Quadrado, em Trancoso, terá novo menu na próxima temporada de Verão. O cardápio será assinado pela chef Carla Pernambuco, que comanda o Carlota Bistrô Brasileiro, em São Paulo. A previsão é que Carla desembarque por lá em setembro.



Dona Lina



O Museu de Arte Moderna (MAM) da Bahia reabriu à visitação do público, ontem, com a exposição O Museu de Dona Lina, que homenageia a idealizadora do local, a arquiteta e designer italiana Lina Bo Bardi. A estreia foi prestigiada, sobretudo, por turistas e arquitetos baianos, como Roberto Leal Neto, Gabriel Magalhães e Laís Galvão. Regininha Mendes e Maria Adair também estiveram por lá.

Daniel Adjuto (Foto: divulgação)

Temporada baiana

O jornalista Daniel Adjuto está passando uns dias de férias em Salvador. Em seu roteiro, o apresentador do programa Live CNN incluiu passeio pelo Pelourinho, pôr do sol no Restaurante Amado e visita ao santuário de Santa Dulce dos Pobres. Depois das vivências pela cidade, Daniel segue para a ilha de Boipeba, onde ficará cerca de uma semana.



De olho no Verão



A marca baiana de destilados Paramana acaba de abrir um bar fixo e temático no Yacht Clube da Bahia. A iniciativa foi lançada, sábado, durante sunset ao som do pianista Franklin Araújo, na piscina do famoso clube, na Ladeira da Barra. O encontro foi comandado pelo empresário Paulo Cavalcanti Júnior, sócio da Paramana, e por Wagner Miau, diretor de Marketing da empresa.