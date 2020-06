Novo posto de saúde de Vila Canária vai atender 650 pessoas por dia

Os moradores do bairro de Vila Canária, em Salvador, receberam um novo posto de saúde. A nova Unidade Básica de Saúde foi inaugurada nesta quarta-feira (3), e vai atender até 650 pessoas por dia, oferecendo consultas médicas, serviços como curativos, coleta de material para exames laboratoriais, vacinação, realização de visita domiciliar, marcações, entrega de medicamentos e confecção da segunda via do Cartão do SUS.

A dona de casa Ana Maria Nascimento, 51 anos, contou que os moradores estavam precisando da unidade. “A gente já vinha pedindo esse posto tinha bastante tempo. O prefeito prometeu fazer e a gente estava esperando. Que bom que ficou pronto, ainda mais nesse período de pandemia. Ter um posto perto de casa é sempre bom”, disse.

O prefeito ACM Neto participou da inauguração e contou que o local terá quatro equipes de saúde da família e quatro para atendimentos odontológicos. O posto prestará assistência, prioritariamente, aos moradores da região de Vila Canária, com aproximadamente 16 mil pessoas.

“A atenção básica é a porta de entrada para o serviço de saúde. A atenção básica é a estrutura de saúde mais próxima da família. Somente nesse período da pandemia nós já inauguramos, com a entrega dessa unidade de Vila Canária, nove postos de saúde da família. Em menos de três meses, em um esforço extraordinário da nossa equipe da Secretaria Municipal de Saúde, nove unidade básicas de saúde foram entregues”, afirmou.

Neto disse que o maior desafio não foi construir o posto ou equipar o espaço, mas a contratação de pessoal, principalmente, de médicos. A nova unidade vai oferecer atenção às questões ligadas a hipertensão arterial, diabetes, e pré-natal. Vai acompanhar o crescimento e o desenvolvimento das crianças da região, oferecer planejamento familiar, atenção à tuberculose e hanseníase, acompanhamento das condicionalidades do programa Bolsa Família, vacinação, e coletas de exames laboratoriais, entre outras ações.

O secretário municipal de Saúde, Léo Prates, participou da inauguração, cobrou que a população obedeça às medidas de isolamento, e destacou a importância das unidades básicas de saúde.

“A atenção primária é a mais importante de todas as escalas do sistema de saúde porque ela enfrenta as doenças no seu início ou então previne as doenças, o que é muito melhor”, disse.

Ele completou, “a gente tem uma parte da população que está consciente, a nossa taxa de isolamento na semana passada foi de 49%, mas ainda é uma taxa bem abaixo da expectativa. A gente tem tentado equilibrar economia e saúde, lembrando que não há essa dicotomia, não existe economia saudável com as pessoas morrendo, mas a gente vem tentado evitar lockdown, mas precisamos baixar a taxa de contágio. Precisamos de uma conscientização maior da população”, disse.

A inauguração do posto de Vila Canária elevou a cobertura de atenção básica no distrito de Pau da Lima para 62%. Outras duas unidades de saúde serão inauguradas nos próximos meses, em São Marcos e Pau da Lima, o que vai resultar em 74% de cobertura desse tipo de serviço no distrito.

O novo posto de saúde de Vila Canária fica na Rua Coronel Nilton Sá, s/n, atrás do supermercado Atakarejo. O equipamento é fruto de uma antiga reivindicação da comunidade.