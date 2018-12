Novo posto de saúde em São Marcos vai atender 650 pessoas por dia

Moradora do bairro de São Marcos há mais de 40 anos, Eunice Maria de Jesus confessa aquele mantra que virou meme na internet: “quando cheguei aqui era tudo mato!”. Aos 72 anos, ela foi uma das moradoras presentes na inauguração da Unidade de Saúde da Família (USF) de São Marcos durante a manhã desta segunda-feira (3). Participaram do evento o prefeito ACM Neto e o secretário municipal da Saúde, Luiz Galvão.

Além da solenidade de inauguração, o evento também serviu para anunciar as duas novas médicas que irão atuar em Unidades de Saúde da Família da capital - elas foram selecionadas através do programa Mais Médicos e substituem os dois profissionais cubanos que eram responsáveis pela região antes do fim da parceria entre os governos brasileiro e cubano.

Uma das médicas é Gabriela Teixeira, 33. Formada em medicina há seis meses pela FTC, ela será a responsável pela Unidade de Saúde da Família na região da Nova Constituinte, em Periperi.

A outra profissional contratada não compareceu ao evento porque estava resolvendo problemas pessoais. A médica se chama Tiara Pereira e será a responsável pela USF de Boca da Mata. As duas médicas assumem seus postos de trabalho a partir desta terça-feira (4).

“Sempre atuei na área de saúde básica quando estava na graduação. É muito importante atuar nessa área porque é possível trabalhar acompanhando o paciente em um local que é próximo de sua residência. Assim, conseguimos criar um vínculo, estender nosso trabalho para além do diagnóstico e também atuar na prevenção”, explica a nova médica.

Segundo o prefeito ACM Neto, Salvador tinha apenas dois médicos cubanos e por isso não teve problema com o fim do convênio entre Brasil e Cuba. Logo após a saída dos cubanos, houve a reposição. Ainda segundo o prefeito, a cidade conta com 272 equipes de saúde da família, sendo 104 através do programa Mais Médicos.

(Foto: Max Haack/Secom)

650 pacientes por dia

A unidade de São Marcos conta com quatro equipes do Programa de Saúde da Família (PSF) e outras quatro da área bucal. Possui 12 consultórios, sendo 4 odontológicos. Vai oferecer serviços básicos, a exemplo de atendimento para pessoas com hipertensão arterial, diabetes, pré-natal, planejamento familiar, tuberculose e hanseníase.

A nova unidade de saúde oferecerá ainda vacinas, coleta de material para exames laboratoriais, curativos, marcação de consultas e entrega de medicamentos. Terá capacidade para atender até 16 mil pessoas por mês, sendo 650 por dia. O investimento foi de R$ 1,4 milhão.

Segundo Luiz Galvão, a região encabeçada pelo bairro de Pau da Lima chegou a 50,5% de cobertura na área de saúde básica após a inauguração do posto de São Marcos. Ainda no mês de dezembro está prevista a entrega da USF do Novo Marotinho.

De acordo com Galvão, entre 2013 e 2018, oito unidades de saúde foram reformadas no Distrito Sanitário de Pau da Lima, quatro novas Unidades de Saúde da Família foram construídas e outras quatro estão em construção. De 2012, quando possuía apenas 8% da cobertura, a região passou a ter mais de 50% de cobertura da atenção básica para a população - um incremento de 487%.

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier