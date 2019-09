Novo reality de culinária estreia dia 10 de outubro na Globo

A Rede Globo recebeu jornalistas na tarde desta segunda-feira (2) no Rio de Janeiro para apresentar detalhes do reality show Mestre do Sabor, que estreia no dia 10 de outubro. A apresentação do programa é do chef francês Claude Troigros, queridinho dos amantes da gastronomia, junto com seu fiel escudeiro Batista. Os dois já trabalham juntos no programa Que Marravilha!, do GNT.

A nova atração terá degustação às cegas, provas eliminatórias, duelos entre chefs e desafios relâmpago.

Com ingredientes tipicamente brasileiros para alimentar a competição, o programa terá 24 candidatos ao título de Mestre do Sabor e ao prêmio de R$ 240 mil. Com seis diferentes fases, o reality dedicado aos amantes da gastronomia será como um The Voice da comida: os chefs Leo Paixão, Kátia Barbosa e José Avillez serão os mestres da disputa e terão seus próprios times.

“Já estamos na televisão há quase 15 anos, estamos acostumados, mas entrar na Globo com um sistema maior de organização deixou a gente tenso, inicialmente”, confessou Claude. Jornalistas e outros profissionais de comunicação estiveram presentes no encontro que teve direito a uma prévia ao vivo do programa, com os próprios jornalistas desafiados a cozinhar.

“O programa é uma competição culinária, um reality, mas não tem muito drama. Nossa pegada é de paixão pela profissão, de ensinar ao cozinheiro em nossa frente, fazer uma coisa mais acolhedora, onde a gente valoriza o produto, o produtor, o chef. Esse amor que a gente tenta passar”, completou Claude.

Logo em seguida, um teaser foi apresentado com as primeiras cenas do programa que vai além da competição e mostra a história de pequenos produtores. “Passou um filme na minha cabeça, por isso fiquei muito emocionado quando vi. A vida do pequeno produtor no Norte e Nordeste não é fácil”, ressaltou Batista, que é paraibano.

