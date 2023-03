Novo reforço, Ademir desembarca em Salvador para assinar com o Bahia

Novo reforço do Bahia, o atacante Ademir desembarcou em Salvador no início da tarde desta quinta-feira (30), para realizar exames médicos e assinar contrato com o Bahia. O jogador esteve acompanhado do ex-goleiro Gomes, seu representante.

Ele é o segundo reforço da equipe azul vermelha e branca para a disputa da Série A do Brasileirão. O meia Thaciano, comprado junto ao Grêmio, também está na capital baiano e depende apenas dos trâmites burocráticos para ser anunciado oficialmente.

Aos 28 anos, Ademir chega como o principal reforço do tricolor para o Brasileirão até o momento. Ele estava no Atlético-MG desde o ano passado, após ter sido contratado do América-MG.

No ano passado, o atacante disputou 68 jogos com a camisa do Galo e marcou oito gols. Na atual temporada, Ademir foi alvo de equipes como São Paulo, Internacional, Santos, Botafogo, além do Toluca, do México, e Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. Mas o Bahia levou a melhor e ficou com o atleta.

Os valores da negociação não foram divulgados, mas o CORREIO apurou que o Esquadrão desembolsou 2,5 milhões de dólares pelo atleta (cerca de R$ 13 milhões na cotação atual).