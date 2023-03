Novo residencial terá 710 unidades habitacionais no Subúrbio Ferroviário

Moradores do Alto da Terezinha e do Rio Sena, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, assistiram, nesta terça-feira (28), a assinatura da ordem de serviço para a construção de um terminal de ônibus, um mercado popular, um centro cultural e 710 moradias para a população de baixa renda nos bairros. A prefeitura informou que a ação faz parte da nova etapa do projeto Mané Dendê e terá prazos de conclusão distintos.

Apesar da chuva, muitos moradores foram ao local curiosos para saber os detalhes das obras. O chão de barro, transformado em lama por conta do mau tempo, vai dá lugar a quatro projetos de revitalização discutidos com as comunidades. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) assinou as ordens de serviço em uma solenidade na Rua do Arco do Triunfo, no Rio Sena. O investimento será de R$ 265 milhões.

“O conjunto habitacional terá padrão de alta qualidade, inclusive preocupado com a sustentabilidade e com o que há de mais moderno. Nós vamos investir mais de R$ 200 milhões na construção de 710 unidades, atendendo à demanda dos moradores dessa região. Algumas unidades terão três quartos, outras terão dois, outras serão sobrados, outras serão casas. As obras terão início imediato”, afirmou.

Prazo de conclusão para o conjunto é de 30 meses (Foto: Valter Pontes/ Secom)

Bruno Reis também explicou como funcionou a escolha dos moradores. “São 1.532 famílias que teremos que reassentar. Tiveram famílias que optaram pelo Residencial Mané Dendê, outras preferiram a indenização e outras a compra assistida, quando a prefeitura tirou do local onde morava, no canal do antigo rio, e compramos a habitação em outra região da cidade”, explicou.

Os moradores contaram que a construção das habitações é um dos pontos mais aguardados. As 710 unidades foram divididas em três tipos. Serão 492 apartamentos com de dois ou três quartos, com banheiro, sala de jantar e estar, varanda, cozinha e área de serviço. Os edifícios ficarão nos bairros de Alto da Terezinha, Rio Sena e Itacaranha.

Serão construídos também sobrados com 212 residências. Essas estruturas terão dois pavimentos, dois quartos, sala de jantar e estar, banheiro, cozinha, área de serviço, varanda e quintal, e ficarão localizados em diferentes endereços dos cincos bairros da poligonal do Mané Dendê (Alto da Terezinha, Itacaranha, Plataforma, Rio Sena e Ilha Amarela).

Já as seis casas térreas terão dois quartos, sala de jantar e estar, banheiro, cozinha, área de serviço e varanda em diversas localidades dos bairros de Rio Sena, Itacaranha e Ilha Amarela. Em 2021, a prefeitura entregou 260 moradias no empreendimento habitacional construído em Ilha Amarela, a cerca de 300 metros de onde serão realizadas as novas obras.

Transporte e cultura

Além das habitações, será construído um novo Centro Cultural e Comunitário na região. Durante o evento desta terça-feira, os moradores citaram nomes de artistas que representam a cultura local. A unidade será similar a um centro de convenções e auditório com 270 lugares. Outra novidade é o Mercado Popular que vai oferecer 21 boxe e 48 bancas.

Já o Terminal de Ônibus terálojas, quiosques e lanchonete, além de locais de descanso para os rodoviários e bicicletário. A moradora do Subúrbio Regina Silva, 44 anos, está ansiosa. “Quero ver como vai ficar na prática. Nosso bairro merece, tem muita gente trabalhadora e que precisa de oportunidades. Essas lojas, boxes e lanchonetes podem ajudar nesse sentido. Vamos aguardar”, contou.

As quatro obras fazem parte do projeto Mané Dendê, um conjunto de ações de urbanização e saneamento nos cinco bairros que ficam no entorno do Rio Mané Dendê, as comunidades de Rio Sena, Alto da Terezinha, Itacaranha, Plataforma e Ilha Amarela. A obra foi dividida em quatro etapas. O investimento é de R$ 740 milhões. Segundo a prefeitura, esse é a maior intervenção realizada no Município, superando os valores do BRT, do Hospital Municipal e do Centro de Convenções da Boca do Rio.

Confira os detalhes de cada obra:

Terminal de ônibus – A estrutura terá 2,1 mil m² de área, sete baias para embarque e desembarque de passageiros, três para estacionamento de ônibus (estoque) e bicicletário. Haverá também recepção, sala administrativa, sala de descanso de motoristas, depósito, 10 lojas comerciais, quatro quiosques, quatro lanchonetes, sanitários públicos e subestação. O investimento será de R$ 16,3 milhões. A conclusão prevista é de oito meses.

Mercado popular – Terá uma área de 841,81m². O edifício terá um pavimento térreo e conforto térmico, condições de acessibilidade e segurança, sendo ponto de comercialização de produtos diversos. O local vai abrigar dois quiosques e duas lanchonetes, 21 boxes e 48 bancas. A obra terá investimento de R$ 9,3 milhões e prazo de 12 meses de finalização.

Centro Cultural e Comunitário – Ele terá recepção e área de espera próprias. Haverá cinco salas de aulas - sendo duas delas multiuso, uma de informática, uma de corpo e outra de música -, além de mais uma sala de leitura. A estrutura terá 2,5 mil m² de área e contará com teatro com capacidade para 272 lugares, dois camarins individuais e dois camarins coletivos, todos com banheiros integrados inclusive para PCD. O lugar também terá elevador de carga, depósito, acervo e áreas técnicas. O investimento será de R$ 28,4 milhões e prazo de 18 meses de conclusão.

Moradias – Serão construídas 710 habitações no Subúrbio, entre prédios, sobrados e casas, para abrigar famílias que residem em situação precária de moradia, no perímetro dos trechos onde ocorrem as obras do Mané Dendê. Serão 492 apartamentos de dois ou três quartos, seis casas térreas com dois quartos, e sobrados compostos por 212 residências, com dois pavimentos e dois quartos. O investimento será de R$ 211 milhões e o prazo para final das obras é de 30 meses.