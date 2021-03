Novo Se Joga é líder de audiência no entretenimento da Globo

No ar desde 6 de março, o novo ‘Se Joga’ é líder de audiência na TV Globo. Considerando as três primeiras exibições, o programa apresentado por Fernanda Gentil que tem Érico Brás na reportagem registrou uma média de 10 pontos com 23% de participação no Painel Nacional da Televisão (PNT). Os números refletem a reformulação do Se Joga que agora está com formato mais próximo do extinto Video Show.

Em Salvador, a média de audiência dos três sábados foi de 10 pontos com 22% de participação e o programa ainda elevou a audiência da Globo no horário: crescimento de 3 pontos de audiência e 43% de participação, no comparativo com as quatro semanas anteriores à estreia. Na data da reestreia, o Se Joga bateu 12,3 pontos de audiência em São Paulo e deu mais ibope que o Simples Assim, apresentado por Angélica.

O objetivo do Se Joga, segundo Fernanda Gentil, é “entregar um conteúdo com leveza e entretenimento”. “Está sendo muito bom voltar ao ar, de uma maneira geral, matar a saudade de estar na TV e de falar com tanta gente legal que eu sei que está do outro lado da tela. Mas, principalmente, poder, pelo menos, tentar ser essa válvula de escape, esse respiro com uma linguagem leve, com conteúdo divertido, no meio desse caos todo que estamos vivendo”, comemora.