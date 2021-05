Novo single do BTS, Butter quebra cinco recordes do Guinness

O single Butter, do BTS, conseguiu uma enorme façanha poucas horas depois de oficialmente lançado: quebrou nada menos do que cinco recordes do Guinness.

A organizadora Guinness World Records confirmou que o grupo sul-coreano atingiu as seguintes marcas: Maior número de viewers em uma premiere de lançamento de clipe no YouTube; maior número de viewers em uma premiere no YouTube; clipe mais visto em 24 horas por um grupo de K-Pop no YouTube; clipe mais visto em 24 horas em geral no YouTube, e faixa com mais streams em 24 horas no Spotify.

Os números são realmente impressionantes: o clipe teve 108 milhões de views nas primeiras 24 horas, enquanto a música alcançou 11 milhões de streams no mesmo período. Os recordes anteriores pertenciam a Ed Sheeran e Justin Bieber, pela música I Don't Care.

Com as novas marcas, o BTS — considerado o grupo de k-pop mais popular do mundo — possui 23 recordes registrados no Guinness.