Novo técnico de Portugal quer conversa com CR7: 'Merece respeito'

A Federação Portuguesa de Futebol oficializou nesta segunda-feira (9) a contratação do técnico espanhol Roberto Martínez, que comandou a seleção da Bélgica nas últimas duas edições da Copa do Mundo. O vínculo do novo treinador da seleção portuguesa chegará ao fim em 2026, quando será disputado o Mundial nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Martínez vai substituir Fernando Santos, responsável por levar Portugal a suas maiores conquistas na história nos oito anos em que comandou a equipe. Sob o seu comando, o time português levantou pela primeira vez o troféu da Eurocopa em 2016, na primeira grande conquista do time. Três anos depois, os portugueses foram campeões da Liga das Nações da Uefa.

O treinador, contudo, perdeu força ao longo da Copa do Mundo do Catar, na qual a seleção portuguesa foi eliminada nas quartas de final por Marrocos, sensação do Mundial. Santos também se desgastou em uma polêmica com Cristiano Ronaldo, que reclamou por ter sido substituído em jogo do Mundial e depois passou a começar as partidas no banco de reservas.

Após a saída de Santos, a imprensa portuguesa especulou nomes como José Mourinho e Luis Enrique. Nos últimos dias, Martínez ganhou força entre os cotados, apesar do momento pouco favorável No Catar, a seleção da Bélgica foi uma das maiores decepções do torneio. O time foi eliminado na fase de grupos, com apenas uma vitória, o que acelerou a saída do treinador espanhol.

"A trajetória de Roberto Martínez fala por si própria. Como treinador tem formado o seu trabalho em adquirir conhecimento de forma competente. Nunca foi relevante o local de nascimento do treinador. Apesar do relacionamento com a federação ter poucos dias, sabe com o que poderá contar. O povo português é apaixonado pela sua seleção. Ambicionamos, no mínimo, as semifinais de qualquer competição", declarou o presidente da federação, Fernando Gomes.

Cristiano Ronaldo

Apresentado oficialmente logo após ser anunciado, o técnico de 49 anos foi questionado sobre o futuro do atacante na seleção portuguesa. Na reta final de sua carreira, o jogador vai defender o Al Nassr, da Arábia Saudita, num sinal de que está sem mercado na Europa, o principal centro do futebol mundial atual.

"As decisões do futebol devem ser tomados no campo de jogo. Não sou treinador de tomar decisões no escritório", declarou o espanhol, se esquivando das perguntas sobre CR7.