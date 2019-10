Novo técnico do Atlético-MG, Vagner Mancini reencontra Vinícius

Poucas horas após demitir Rodrigo Santana, a diretoria do Atlético Mineiro anunciou nesta segunda-feira (14) a contratação do técnico Vagner Mancini. O contrato com o novo treinador será apenas até o fim da temporada, com 13 jogos pela frente. E ele já comandará a equipe na partida de quarta, contra o CSA, em Maceió, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No Atlético, Mancini vai se reencontrar com o meia Vinícius. Os dois protagonizaram o polêmico Ba-Vi realizado no dia 18 de fevereiro de 2018, no Barradão, que terminou antes do tempo regulamentar porque o Vitória, então treinado por Mancini, teve cinco jogadores expulsos. Acusado de causar o encerramento antecipado da partida mediante ordem ao zagueiro Bruno Bispo para que ele forçasse o recebimento do segundo cartão amarelo, o técnico acabou suspenso por cinco jogos em julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia (TJD).

Naquele mesmo clássico, o meia Vinícius marcou o gol de empate do Bahia e, na comemoração, fez sua habitual "dança do Créu" em frente à principal torcida organizada rubro-negra, o que causou revolta dos jogadores do Vitória e deu início a uma briga generalizada em campo. Expulso no ato, ele pegou suspensão de duas partidas no TJD.

No Atlético-MG, Vagner Mancini será apresentado oficialmente na terça-feira, já em Maceió, ao lado do novo auxiliar Anderson Silva. O último clube de Mancini foi o São Paulo, no qual se demitiu da função de coordenador no dia 27 de setembro por não concordar com a contratação do técnico Fernando Diniz.



O novo treinador atleticano trabalhará novamente com Rui Costa, atual diretor de futebol do Atlético, que exerceu a mesma função na Chapecoense, entre 2016 e 2017.

Em Minas Gerais, Mancini já comandou o arquirrival Cruzeiro nos anos de 2011 e 2012. Na ocasião, salvou o time do rebaixamento e chegou a golear o Atlético por 6x1 na última rodada do Brasileirão de 2011.



Agora no comando da equipe atleticana, o desafio é menos complexo. Em baixa, o time tenta reagir no Brasileirão para voltar ao G6, a zona de classificação à Copa Libertadores após uma queda acentuada de rendimento nas últimas semanas. O Atlético ocupa a 11ª colocação, com 31 pontos, a dez de distância do Grêmio, atual sexto colocado.



No total, Rodrigo Santana obteve aproveitamento de 48,7% dos pontos disputados no comando do Galo. Foram 41 jogos, nos quais obteve 18 vitórias, seis empates e 17 derrotas.