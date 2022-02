Novo técnico do Corinthians já foi condenado à prisão; entenda

O Corinthians tem um novo técnico. Nesta quarta-feira (23), o clube anunciou o português Vitor Pereira como treinador para a temporada. O profissional de 53 anos estava livre no mercado após trabalhar no Fenerbahçe, da Turquia, e chega com contrato válido até o fim do ano.

Ao longo de sua carreira, o português acumulou diversos títulos, mas também histórias curiosas. Entre elas, um episódio polêmico, ocorrido em 2015, quando comandava o Olympiacos, da Grécia.

Em fevereiro daquele ano, Vitor Pereira entrou em campo antes de um clássico contra o rival Panathinaikos. No momento, os goleiros faziam aquecimento e o técnico foi alvo de objetos atirados pela organizada do clube rival.

Incomodado com a situação, o treinador não ignorou e respondeu, fazendo um gesto obsceno para as arquibancadas. Foi o suficiente para que milhares de fãs do Panathinaikos invadissem o campo e tentassem agredir Pereira. Ele teve que sair correndo e se esconder nos vestiários.

Cinco anos depois do episódio, quando já estava trabalhando no Shanghai SIPG, da China, o técnico foi julgado pela Justiça da Grécia e condenado a oito meses de prisão por "incitação à violência" e "comportamento inadequado".

O Panathinaikos havia vencido a partida em questão, por 2x1, mas a Federação grega retirou os pontos da equipe e os entregou ao Olympiacos, por causa das cenas lamentáveis. Os alviverdes ainda tiveram que pagar multa e jogar dois duelos com portões fechados.

No fim daquela temporada, Vitor Pereira conquistou o título da liga nacional de 2014/15.