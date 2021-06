Novo técnico do sub-23, Bruno Lopes diz que tem estilo ofensivo

Anunciado como novo técnico do time de transição do Bahia, o português Bruno Lopes falou pela primeira vez como funcionário do tricolor. Nesta quarta-feira (16), ele participou do 'Programa do Esquadrão', no aplicativo Sócio Digital.

Logo na apresentação, Bruno falou que tem um estilo ofensivo e que já começou a estudar a equipe tricolor. O treinador deve desembarcar em Salvador nesta sexta-feira (18).

"Para ser mais simples possível, em termo de formação, não existe formação preferida. Acredito em conceito de jogos, e temos que avaliar o plantel, se encaixa no sistema. Não existe um sistema preferido. Acredito que, hoje em dia, a equipe tem que saber se adaptar", disse ele.

"Tive oportunidade de ver a equipe profissional do Bahia, que joga no 4-3-3 e 4-2-3-1, e um sistema muito volátil. Acredito que minha ideia é de jogo ofensivo, que tenha atitude dominadora, intensidade e dinâmica coletiva, perceber onde estão os espaços. Ao mesmo tempo, o jogador é que tem que decidir. O treino é a forma mais eficaz de fazer o jogador passar por múltiplas situações. É uma equipe dominante e que tenha atitude agressiva que busque fazer gols e não sofrer", continuou.

Com boa parte da carreira construída no Portimonense, Bruno Lopes tem 37 anos e já passou pelo futebol dos Estados Unidos e País de Gales.

Do atual elenco sub-23, ele conhece o zagueiro Everson, que atuou emprestado ao Portimonense. Também em Portugal, ele trabalhou com Thiago, vendido ao New York City. Agora, Bruno Lopes se mostra empolgado em voltar a treinar jogadores brasileiros.

"Ideia é que tenho que jogador brasileiro tem muita qualidade. É cultural. Tecnicamente é muito evoluída. Experiência de trabalhar com jogadores brasileiros em Portugal foi muito positiva. A ideia que eu tenho que é todos os jogadores foram fantásticos. Jogadores com paixão muito grande pelo jogo", concluiu.