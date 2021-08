Novo técnico do Vitória, Wagner Lopes jogou a Copa de 1998 pelo Japão

O novo treinador do Vitória já fez muito sucesso do outro lado do planeta. Na época em que ainda calçava chuteiras, Wagner Lopes construiu quase toda a carreira no Japão. Atacante revelado nas categorias de base do São Paulo, ele se profissionalizou em 1985 e, após dois anos jogando no Brasil, se transferiu para o futebol nipônico.

Por lá, defendeu sete clubes: Yokohama Marinos, Kashiwa Reysol, Honda, Shonan Bellmare, Nagoya Grampus, FC Tokyo e Avispa Fukuoka, pelo qual aposentou em 2002. Fez tanto sucesso que se naturalizou japonês e defendeu a seleção na Copa do Mundo de 1998, na França, e na Copa América de 1999, no Paraguai - a nação asiática foi convidada para o torneio sul-americano.

Wagner iniciou como técnico no Paulista, em 2011. Treinou equipes como Goiás, Bragantino, Paraná, Londrina, Criciúma e Vila Nova, último clube, de onde saiu em junho. Aos 52 anos, Wagner Lopes foi anunciado pelo Vitória na noite de quinta-feira (12).

A estreia é domingo (15), às 16h, contra o CRB, no Barradão, em jogo válido pela 18ª rodada da Série B do Brasileiro. Estão programados dois treinos antes da partida. A reapresentação do elenco ocorre nesta sexta-feira (13), às 8h, quando o novo treinador será apresentado ao elenco.

Wagner Lopes assume o Vitória na zona de rebaixamento. Com 14 pontos, o rubro-negro é o 17º colocado. Ele é o terceiro treinador do clube nesta Série B e na temporada. Rodrigo Chagas foi demitido após a 2ª rodada e Ramon Menezes caiu depois da 15ª.