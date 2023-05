Novo Terminal Turístico da Ilha de Bom Jesus dos Passos é inaugurado

A população da Ilha de Bom Jesus dos Passos, em Salvador, recebeu, neste domingo (21), o novo terminal marítimo. O equipamento recebeu intervenções no valor de R$ 3,5 milhões, através da Secretaria Estadual do Turismo (Setur-BA), para a implantação do terminal, novo píer de atracação flutuante e reforma do píer fixo existente. Construído pelo governo do estado, o equipamento náutico foi inaugurado pelo governador Jerônimo Rodrigues, que estava acompanhado do secretário do Turismo, Maurício Bacelar, do chefe de gabinete, Adolpho Loyola. A comitiva também visitou a Igreja centenária que dá nome ao local

A representante da Associação de Moradores, Andressa Ramos, disse que ficou emocionada com essa entrega, pois o equipamento tem muita importância para o desenvolvimento local e para a qualidade de vida de todos os moradores da localidade. "Essa ilha tem mais de 1.400 habitantes e hoje nós estamos realizando um sonho. Aqui é por onde chegam as mercadorias, as pessoas, todo o acesso da ilha é feito por esse terminal. Com isso inclusive fica mais fácil de chegar uma lancha do SAMU, meu pai mesmo tem dificuldade de locomoção e está super feliz com o atracadouro".

Já a pescadora artesanal aposentada, Soraia Barral Lessa, levou flores brancas para distribuir durante a inauguração do terminal. "Eu não estou me contendo de tanta alegria e, essas flores, nós estamos distribuindo em sinal de paz e por uma grande conquista que é a abertura desse atracadouro". Segundo ela, o acesso a Bom Jesus dos Passos passa necessariamente por Madre de Deus. "Então esse atracadouro era tudo que a gente estava precisando, melhora muito as condições da população, dos veranistas, do comércio, tudo.

O governador destacou que é um terminal importante que serve para passeio, para transportar com urgência uma pessoa adoecida, para fazer turismo e gerar renda. "Também facilita o acesso para as pessoas conhecerem essa ilha tão bonita, tão carinhosa, com esse povo tão especial", disse. Para o titular da Setur, a entrega do equipamento evidencia o trabalho do governo do estado na promoção do grande potencial turístico da Baía de Todos- os-Santos.

"E agora, verdadeiramente, a ilha está estruturada para aumentarmos o fluxo neste importante ponto turístico. Foi um investimento total de mais de 70 milhões de dólares em toda a Baía de Todos- os-Santos, em obras estruturantes náuticas, na Cultura e também na área socioambiental. São ações como estas que estruturam os destinos turísticos para gerar emprego e renda para os baianos", enfatizou.

O diretor da Associação Náutica da Bahia, Marcelo Fróes, ressaltou a importância dos investimentos estaduais na Baía de Todos-os- Santos para o fomento do turismo náutico local. "É um equipamento extremamente importante, estrategicamente colocado em uma região muito bonita com várias ilhas, inclusive a Ilha dos Frades que é um dos pontos mais visitados da região".

Ainda de acordo com Fróes, a próxima regata que acontecerá na Baía está próxima e já vai ser possível aproveitar o conforto gerado pelo novo terminal entregue. "Teremos inclusive uma regata sendo realizada no próximo dia 27 de maio, para aqui para essa região. Assim, o atracadouro passa a ser um importante equipamento não só para os turistas, para os visitantes, mas principalmente, para o morador dessa região que faz essa travessia com bastante constância".