Novo treinador do Londrina confirma time diferente contra o Bahia

A situação do Londrina é turbulenta. Adversário do Bahia quinta-feira (25), às 19h15, no estádio do Café, pelo jogo de volta da Copa do Brasil, o time paranaense vive situação delicada. Depois de perder para o tricolor por 4x0, na Fonte Nova, a equipe perdeu o técnico Roberto Fonseca, que deixou o clube após apenas um jogo no comando.

O escolhido para a sequência da temporada foi Alemão. Ele treinou o time durante a fase final do campeonato estadual e estava como auxiliar de Roberto Fonseca. De volta ao posto de treinador, confirmou que vai escalar um time diferente contra o Esquadrão.

Com o atacante Paulinho Moccelin suspenso, Marcelinho vai formar o trio de ataque com Dagoberto e Anderson Oliveira. Na defesa, o zagueiro Sílvio e o lateral Felipe voltam ao time.

"A minha base é a quantidade de situações que criamos nesses jogos contra equipes das séries A e B. Esses jogadores terão prioridade e aí cada um vai ganhando o seu espaço. Cada um tem o seu modo de pensar, o Roberto pensou algo lá (no jogo de ida, contra o Bahia), uma pena que não deu certo. Eu sou o comandante hoje e vou colocar em campo aqueles jogadores que podem render mais na equipe", disse Alemão.

Com isso, um provável Tubarão tem: Matheus Albino; Raí Ramos, Augusto, Silvio e Felipe; Germano, Anderson Leite e Luquinha; Marcelinho, Dagoberto e Anderson Oliveira.

Para se classificar à fase de oitavas de final, o Londrina precisa golear o Bahia por no mínimo cinco gols de diferença. Um triunfo por quatro de gols de diferença leva o duelo para os pênaltis.