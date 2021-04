Novos alvos são apontados em investigação sigilosa no Detran

A ofensiva deflagrada este ano pelo Ministério Público do Estado (MP) sobre o Detran conquistou avanços substanciais em uma nova frente de investigação aberta para apurar indícios de corrupção e desvios de verbas envolvendo ao menos dois grandes contratos do órgão. Embora o MP tenha determinado alto nível de sigilo para o caso, informações obtidas pela Satélite apontam que, entre os alvos, está uma empresa do Rio de Janeiro especializada em tecnologia da informação e sistemas digitais. Na mira dos investigadores, há ainda um suspeito de atuar como operador financeiro para beneficiários do esquema que teria fixado residência em Portugal, considerado peça-chave para o cerco.

Novos capítulos

Desde o início de fevereiro, quando o “Cartel das Placas” na Bahia foi desmontado por promotores do Gaeco, grupo especial voltado a combater organizações criminosas, o MP deu inicio a uma série de investigações paralelas no Detran, com foco principal em contratos milionários.

Ajuste de contas

Relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Edson Fachin autorizou a emissão da guia de execução provisória para que o ex-ministro Geddel Vieira Lima efetue, de forma integral, o pagamento da multa de aproximadamente R$ 1,6 milhão, relativa ao caso do bunker de propina descoberto pela Polícia Federal em um apartamento da Graça. A quitação da soma à vista foi imposta como condição para que Geddel possa cumprir parte da pena por lavagem de dinheiro em regime semiaberto. Em sua decisão, Fachin destacou que quaisquer atos referentes à prisão do ex-ministro dependem de aval prévio do STF.

Fora do papel

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, desembarca na Bahia sexta-feira que vem para inaugurar o primeiro trecho duplicado da BR-101 no estado. A etapa, com 22 quilômetros e pavimento de concreto, começa na ligação com a BR-324, sentido Alagoinhas, e termina logo após a entrada do município de Teodoro Sampaio. Na solenidade, prevista para acontecer às margens da rodovia em Conceição do Jacuípe, Freitas deve anunciar a meta de concluir a duplicação da BR-101 até Alagoinhas no fim de 2022.

Plantar e colher

Donos de vinícolas na Chapada Diamantina terão destaque no cronograma da visita que o ex-prefeito ACM Neto fará no início de maio à região, escolhida para abrir a retomada da agenda do democrata no interior baiano. A ideia é ouvir empresários que atuam no segmento sobre como aproveitar melhor a forte vocação da Chapada para a vinicultura e incluir, em seu eventual plano de governo na sucessão estadual, propostas direcionadas a consolidar a região como polo de vinhos finos.

Fogo no pavio

É crescente a tensão entre fazendeiros e tupinambás na Serra do Padeiro, situada no Sul da Bahia. O estopim foi aceso após a Justiça Federal autorizar, contra as ordens do Supremo, reintegração de posse em áreas ocupadas por índios que travam intensa disputa pelas terras.