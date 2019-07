Novos conteúdos de Game of Thrones chegam aos apps da HBO

A HBO lançou, nesta segunda-feira (1º), dezenas de horas de conteúdo interativo nos aplicativos 'HBO Extras' e 'HBO Inclusão' (HBO In). Os dois apps não necessitam de assinatura ao canal e funcionam com sincronização de áudio.

O 'Extras' traz comentários curiosos, memes, teorias e informações adicionais sobre as produções do canal. Nele, agora há o conteúdo adicional das duas temporadas finais de Game of Thrones (GOT) - assim, o seriado inteiro pode ser assistido com a segunda tela com os extras.

No app, os fãs de Big Little Lies também podem conferir o conteúdo adicional para cada novo episódio, simultaneamente ao lançamento no canal HBO e na HBO GO (domingos, às 22h).

Já o 'HBO Inclusão' - que oferece audiodescrição em português para deficientes visuais e legendas adaptadas com visualização ajustada e zoom para deficientes auditivos - recebeu os recursos inclusivos para as oito temporadas de GOT, para o documentário Dorina - Olhar Para o Mundo e as tempordas iniciais de Big Little Lies e O Jardim de Bronze.

Durante o mês de julho, também chegarão ao aplicativo todos os episódios da minissérie Chernobyl com o conteúdo inclusivo.

Atualmente, três atrações estão recebendo este tipo de novidade semanalmente: Euphoria (audiodescrição e legendas dos novos episódios serão adicionadas no aplicativo sempre às quintas-feiras seguintes à exibição original); Big Little Lies (às quintas-feiras seguintes à exibição original); e O Jardim de Bronze (disponibilização aos domingos, às 21h, simultaneamente ao lançamento no canal HBO e na HBO GO).