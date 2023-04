Novos episódios de O Menino Maluquinho chegam à Netflix nesta quinta (6)

A Netflix apresenta, a partir desta quinta (6) novos episódios de O Menino Maluquinho, a primeira série brasileira de animação infantil da plataforma. Inspirada na obra de Ziraldo, a trama segue a imaginação sem limites do protagonista.

Nos primeiros episódios, a vida de Maluquinho havia mudado completamente: seus pais tinham se divorciado, a mãe dele estava com um emprego em uma nova cidade, e seu pai também havia se mudado para ficar perto deles. As novas histórias são sobre a liberdade de poder ser criança. E ainda celebram a cultura identitária brasileira dentro do universo da animação.

Com produção da Chatrone para a Netflix, O Menino Maluquinho tem adaptação de Carina Schulze e Arnaldo Branco, direção de Beto Gomez e Michele Massagli, direção de arte de Beta Kruger e Walkir Fernandes e direção de animação de Fits. Gustavo Suzuki é o roteirista-chefe.

Veja o trailer: