Nu, Alexandre Nero divulga novo trabalho e internet não perdoa: 'Ô lá em casa'

O ator Alexandre Nero, 52, causou um "auê" nas redes sociais na noite desta terça-feira (15) ao aparecer quase como veio ao mundo, em divulgação do seu novo trabalho musical: a canção "Nossa Senhora de Copacabana".

Sorriso largo, e com apenas um instrumento musical cobrindo as partes íntimas, o artista expôs a boa forma física no Instagram, atraindo a atenção dos seguidores.

"Você gosta de instigar as coroas da internet", brincou um seguidor. "Multiplica, senhor", postou um segundo fã. "Ô lá em casa", elogiou uma internauta.

Em outra ocasião, o ator falou um pouco do que vem por aí no novo projeto: "Um trabalho feito em casa, miúdo, manual, íntimo, construído a quatro mãos, depois seis, depois oito, e somando mais e mais, há exatamente 2 anos e 4 meses, para finalmente poder vir aqui e sacar da garganta o tão esperado", comentou ele.

O último trabalho de Nero na TV foi o vilão Tonico Rocha, em "Nos tempos do Imperador", na Globo.