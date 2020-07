Nua, Giselle Itié posta foto abraçada com o filho e explica importância de contato físico

A atriz Giselle Itié usou mais uma vez as suas redes sociais para falar sobre maternidade. Na noite de sexta-feira (10) ela postou um clique onde aparece nua, abraçada com o pequeno Pedro Luna.

Giselle fez questão de falar sobre a importância do contato pele na pele entre mãe e filho.

"Viver pele a pele com o nossa cria só faz o amor triplicar. Dale ocitocina! Contato pele a pele além de elevar a conexão entre mãe e filho, também diminui o estresse. Existem estudos mostrando que a produção de cortisol diminui tanto na mãe quanto no bebê quando eles estão em contato pele a pele. Cortisol é o hormônio responsável por coordenar a nossa reação ao estresse – se ele está em baixa, ficamos calminhos, calminhos. E facilita a amamentação. É uma delícia sentir o corpo quentinho e o coração do seu filho... Aaaah o amor #maternidadereal #peleapele #allweneedislove"