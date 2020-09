Nudes de Perlla vazam e circulam em grupos de WhatsApp

Nudes da cantora Perlla estão circulando por grupos do WhatsApp após o ex-marido da artista ter apontado que ela vendia fotos íntimas pela internet.

Em um dos retrados, a carioca aparece de costas, empinando a bunda e mostrando os seios. É possível ver a tarja do aplicativo Bigo Live na imagem.

Segundo o jornal Extra, em todos os nudes Perlla aparece com roupas diferentes deixando escapar da camisa parte dos seios.

Perlla tem crescido muito no Bigo Live, onde é seguida por mais de 260 mil pessoas. Na rede, é possível ganhar dinheiro com presentes virtuais durantes as transmissões pelo app.

Na semana passada, a cantora usou as redes sociais para rebater as declarações de seu ex-marido, Cassio Castilhol e negou que vendia nudes.

A artista alegou que nunca "faria isso", que ela e as "filhas estão sofrendo", e que o ex é "um homem capaz de qualquer coisa". Durante uma live, Perlla afirmou: "não sou prostituta. Trabalho como influenciadora e no aplicativo."