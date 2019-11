Número 1 do mundo, Barty ganha WTA Finals pela primeira vez

A tenista número 1 do mundo, Ashleigh Barty teve poucos problemas para superar a ucraniana Elina Svitolina por 2 sets a 0 neste domingo (2), em Shenzhen, na China. Com parciais de 6/4 e 6/3, a australiana sagrou-se, pela primeira vez na carreira, campeã do WTA Finals.

Barty também quebrou o tabu de nunca ter passado por Svitolina, que defendia o título da competição que reúne as oito melhores tenistas colocadas no ranking WTA. Até este domingo (3), a tenista de 23 anos não havia triunfado em nenhum dos cinco encontros anteriores com a adversária na decisão do evento chinês.

O troféu consagra uma temporada excepcional da tenista da Oceania, que também levou o título do Masters 1000 de Miami e a glória no saibro de Roland Garros. Ela chega pela primeira vez ao fim de uma temporada como líder do ranking.

Já para Svitolina, atual oitava do mundo e sem conquistas em 2019, a derrota representa a perda de uma invencibilidade no torneio que já durava nove jogos desde a consagração na disputa em 2018, realizada em Cingapura.

Na decisão de 2019 em Shenzhen, Barty precisou de 1h26 para garantir a posse do troféu Billie Jean King, em homenagem à lenda americana do tênis feminino. Com um jogo bem mais agressivo que em outros duelos diante da ucraniana - o anterior havia sido em Indian Wells, também neste ano -, a número 1 do mundo quebrou o saque da rival quatro vezes durante a partida.

Na final de duplas do torneio, a búlgara Timea Babos e a francesa Kristina Mladenovic bateram a parceria formada pela taiwanesa Hsieh Su-Wei e pela checa Barbora Strycova, por 2 sets a 0 (6/1 y 6/3) em 1h05, sagrando-se bicampeãs do evento.