Número de casos de HIV aumenta, mesmo com queda de 35% nas testagens

O número de resultados positivos para HIV nos testes feitos nos postos nos circuitos do Carnaval aumentou esse ano, segundo balanço da secretaria de saúde municipal, Ana Paula Matos, que falou nesta terça-feira (21).

"Eu já estou com 20 (casos de HIV positivo) nos meus números, 108 de sífilis, cinco de hepatite B e e seis de hepatite C e 6", diz. "Comparando com a última festa, tanto município e estado tiveram uma diminuição nas testagens", afirma. Ela diz que o fato do governo federal não ter lançado uma campanha nacional pode ter afetado a procura. "A gente percebeu aumento no positivo do HIV, mas uma diminuição de 35% nas testagens".

Ela explica que os interessados podem fazer o teste rapidamente, "Nós temos dois postos de testagens, um aqui no circuito Centro, outro no circuito Barra, ali perto do Farol, na rua Dias d'Ávila. É só você chegar, é cadastrado na hora, faz seu exame, depois o profissional vai te dar seu resultado numa salinha separada, ninguém vai ter acesso aos seus dados, se precisar tomar o protocolo de penicilina não é obrigado, mas a gente orienta que já comece no Carnaval, se a pessoa não quiser ela começa depois", detalha.

Os postos também estão distribuindo preservativos.

Covid e atendimentos graves

Já os casos de covid-19 durante o período de folia, no posto montado na UPA dos Barris, ficaram em apenas quatro positivos. "Estamos testando todo dia, num posto exclusivo para testagem. Funcionando de 8h às 20h. Só quatro casos positivos, isso mostra que o ambiente sanitário está bom", avalia. O posto abriu na sexta.

A secretária também destacou que a quantidade de casos graves para atendimento diminuiu. "A gente sai de 1.269 atendimentos na segunda-feira de 2020 pra 729 na desse ano, isso significa 43% de redução. Pela primeira vez na história, eu reduzo o número do domingo pra segunda, que tava 880 no domingo, caiu pra 729 na segunda. E um outro dado relevante, um acumulado são 28% menos", afirmou.

Ela destaca as cirurgias de face. "Só diminuir a quantidade é tão relevante? Não, o mais relevante foi a gravidade. No dia de ontem, a gente diminuiu 73% das ocorrências na questão das cirurgias, cirurgias de face. E são números grandes, eu saí de mais de 100 atendimento em 2020 para menos de 42 em 2023. Imagine dezenas de pessoas com suas faces preservadas. Isso na segunda-feira, mas no acumulado também estou reduzindo o tempo inteiro", concluiu.

