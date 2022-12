Número de crianças vacinadas até 4 anos cresce em Salvador com ampliação do público habilitado

Nesta quinta-feira (29), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador deu início a ampliação da faixa etária apta para a vacinação contra covid-19. Agora, crianças de seis meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias com e sem comorbidades podem ser vacinadas. Antes, apenas crianças dessa faixa etária e sem comorbidades estavam aptas para receber o imunizante da Pfizer Baby, conforme recomendação do Ministério da Saúde. Com a mudança, chegam a mais de 24 mil o total de crianças até os 4 anos vacinadas na capital, de acordo com o Painel Epidemiológico de Cobertura Vacinal do Estado.

Presente no posto de saúde logo pela manhã, a comunicadora Giuliana Nobre, 30, levou o filho Matteo, de 7 meses, para ser vacinado. Acompanhada do marido de prenome Marcelo, Giuliana contou que foi a única que sofreu. "Matteo deu uma choradinha de leve na hora da picada, mas passou rápido. Tirou mais de letra do que eu, que virei de costas porque tenho medo de agulha", brinca.

Sete horas após a vacinação, ela conta que seu filho não apresentou nenhuma reação e não escondeu o alívio pela imunização tão aguardada. "A sensação de vacinar é muito boa. Dá um certo alívio em saber que ele está imunizado. Eu já tinha tomado uma vacina durante a gravidez e outra já amamentando, mas, agora, a imunização é direta. Inclusive, nós estávamos evitando sair muito de casa e, principalmente, aglomerações. Agora, espero ficar mais tranquila quanto a isso. A vacina é muito importante pra evitar casos graves de covid, eu realmente estava ansiosa esperando que chegasse nessa faixa etária", ressaltou.

Marcelo amparou o filho Matteo, de 7 meses, na hora de receber o imunizante (Foto: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO)

Assim como Giuliana e Marcelo, outros pais e mães soteropolitanos puderam levar seus filhos de 6 meses até os 4 anos para serem imunizados contra a covid-19 desde a última sexta-feira (23). Dessa data até esta quinta-feira, 1219 crianças desta faixa etária já receberam a primeira dose da Pfizer Baby.

Atualmente, Salvador tem o público estimado de 75.460 crianças de seis meses até os 2 anos aptas para serem vacinadas. Até o momento, apenas 1,62% desse público-alvo foi imunizado. Já as crianças de 3 a 4 anos são estimadas em 61.057 na capital. Destas 15.737 (25,7%), receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19, e 7.318 (11,9%) estão imunizadas com duas doses.

O atendimento para os responsáveis que desejam imunizar as crianças até 4 anos continuam nesta sexta-feira (30) e acontecem das 8h às 16h. A vacinação será por demanda espontânea, ou seja, não há a necessidade de agendamento prévio.