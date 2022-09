Número de gatos removidos pela Coelba bate recorde no 1º semestre de 2022

A Coelba registrou um recorde no número de ligações clandestinas - popularmente chamadas de gato, removidas em um semestre. Nos seis primeiros meses de 2022, a distribuidora identificou mais de 62 mil irregularidades na Bahia, o maior número da história no recorte semestral. Nestas ações, a concessionária recuperou aproximadamente 200 milhões de quilowatt-hora, energia que seria suficiente para abastecer todo o município de Feira de Santana – segunda maior cidade do Estado, durante três meses.

A quantidade de ligações irregulares identificadas e removidas pela distribuidora no primeiro semestre é cerca de 13% superior ao mesmo período do ano passado. Para chegar a este número, foram realizadas mais de 150 mil fiscalizações nos seis primeiros meses de 2022 em todas as regiões da Bahia.

“As ações de combate ao furto de energia acontecem em todo o Estado e em todos os segmentos da sociedade. Nosso trabalho é constante, fiscalizando consumidores residenciais, rurais e comerciais das diferentes camadas socioeconômicas da Bahia”, destacou o gerente de Gestão da Receita da Neoenergia Coelba, Rodrigo Almeida.

A distribuidora vem aumentando o uso da tecnologia nas suas operações para aumentar a assertividade das inspeções realizadas em campo. Recentemente, a concessionária identificou uma ligação clandestina em uma fábrica de sacolas através do software de monitoramento e medição fiscal. Esta tecnologia realiza o acompanhamento do consumo em tempo real, comparando as curvas do medidor da unidade e de uma medição fiscal.

Esta força-tarefa realizada pela Neoenergia Coelba tem como objetivo remover os “gatos” da rede elétrica, que representam riscos para a segurança de quem os realiza e da população. Além disso, o furto de energia prejudica o fornecimento de energia da região, podendo causar graves problemas para a rede elétrica e ocasionar a interrupção do abastecimento.

Crime e denúncias

O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de até a oito anos de reclusão pela prática ilegal. Por isso é importante a denúncia de fraudes e furtos de energia. O apoio da comunidade é essencial para identificar os desvios e acionar a distribuidora. As denúncias são feitas de forma anônima através do telefone 116 ou pelo site da Neoenergia Coelba (www.neoenergiacoelba.com.br) na parte de Serviços, na aba Denúncia de Irregularidade.