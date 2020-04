Número de mortos na Espanha supera 20 mil; mundo chega 150 mil

A Espanha registrou 565 mortes devido ao novo coronavírus (Covid-19) nas últimas 24 horas, atingindo um total de 20.043 óbitos no país, de acordo com o Ministério da Saúde espanhol. São 4.499 novos casos positivos, num total de 191.726, confirmaram as autoridades. Desde o início da pandemia, 74.662 pessoas foram consideradas curadas.

Globalmente, de acordo com dados compilados pela Universidade Johns Hopkins, o número de mortos pelo novo coronavírus (Covid-19) soma 154.694 e o de contaminações já é de 2,259 milhões. Outras 574.044 pessoas já se recuperaram da doença.

Também de acordo com a Johns Hopkins, nos Estados Unidos, maior foco da doença no momento, já foram registrados 706.779 infectados.