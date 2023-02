Número de mortos na Turquia passa de 1600 após região ser atingida por 2º terremoto

Um segundo terremoto, desta vez de magnitude 7,6, atingiu a região de Kahramanmaras, no sudeste da Turquia, nesta segunda-feira (6). Antes, na madrugada de hoje, um abalo de magnitude 7,8 já havia acontecido. A informação é da Autoridade de Gerenciamento de Emergências e Desastres do país (AFAD).

O segundo abalo aconteceu a 7 km de profundidade. O tremor secundário está localizado a 95 km ao norte do terremoto original, que ocorreu pouco mais de nove horas antes no sul da Turquia.

As ocorrências desta segunda-feira já provocou a morte de mais de 1600 pessoas. Segundo reportagem do UOL, somente na Turquia o saldo de vítimas está em 1.014 mortos e 5.385 feridos, de acordo com o último balanço do presidente do país, Recep Erdogan. Ao menos 2.800 prédios ficaram destruídos e buscas por vítimas soterradas continuam.

Na Síria são pelo menos 592 mortos e 1.089 feridos, de acordo com a agência estatal Sana.

Dentre os prédios que desabaram está um castelo de ao menos 2 mil anos.