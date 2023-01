Número de presos por invasão às sedes dos Três Poderes passa de 700; veja nomes

O governo do Distrito Federal divulgou uma lista com 763 omes de pessoas que foram presas nos ataques golpistas que aconteceram em Brasília no domingo (8), quando grupos bolsonaristas invadiram as sedes dos podres Executivo, Legislativo e Judiciário.

Ao todo, 498 homens foram levados ao Centro de Detenção Provisória II e 265 mulheres, à Penitenciária Feminina do DF, segundo a última atualização da polícia do Distrito Federal.

O número ainda deve aumentar, já que ainda há centenas de pessoas detidas que passam por triagem da Polícia Federal na Academia Nacional de Polícia. Elas podem ser liberadas ou presas depois de serem ouvidas.

CLIQUE AQUI PARA VER OS NOMES DOS PRESOS

Novas ameaças

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou hoje às forças de Segurança Pública de todo o país, incluindo as policias militares, que impeçam qualquer tentativa de bloqueio de vias urbanas e rodovias ou a ocupação de prédios públicos. Qualquer pessoa que descumprir a decisão deve ser presa em flagrante delito.

Moraes atendeu a pedido formulado pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, que ainda na noite de ontem (10) solicitou as providências, diante do conhecimento de convocação para atos golpistas marcados para as 18h desta quarta-feira (11) em todo o país. Na petição, o AGU anexou panfletos e mensagens de grupos extremistas no aplicativo de mensagens Telegram.

Quem invadir prédios públicos ou promover a interrupção ou dificultar o tráfego em território nacional fica sujeito também a multa de R$ 20 mil, além da prisão em flagrante. Se houver pessoa jurídica envolvida, a multa será de R$ 100 mil. Qualquer veículo que violar a proibição deve ser identificado e ter a permissão para circular restringida.

As multas devem ser aplicadas não somente a quem participar diretamente desses atos, como também a quem promova a incitação, inclusive em meios eletrônicos, ou que preste apoio material (logístico e financeiro) a manifestações que visem atacar o Estado Democrático de Direito.

O ministro ordenou ainda que o Telegram bloqueie contas, canais e grupos listados pela AGU na petição enviada ao Supremo, no prazo de duas horas a partir da notificação, sob pena de multa de R$ 100 mil por dia em caso de descumprimento. As informações cadastrais das contas e todo o conteúdo delas e dos grupos envolvidos devem ser enviados ao Supremo e preservadas pela plataforma, diz a decisão.