Número do Bahia mostram que vaga na Libertadores não é um 'sonho'

Todo mundo sabe que o torcedor do Bahia inicia esta semana com um sorriso no rosto que vai de uma orelha à outra. Com os resultados do domingo (8) da Série A, o Esquadrão terminou a 18ª rodada em 7º lugar, com 30 pontos.

Com um detalhe: o tricolor tem a mesma pontuação do Internacional, 6º colocado e dentro da zona de classificação à Libertadores. O que separa as equipes é o número de triunfos – o Colorado tem nove, e o Bahia, oito.

Ajudou o tricolor a derrota por 2x1 do Atlético-MG para o Botafogo, no Nilton Santos. O Galo, que tinha 27 pontos e podia passar o Bahia, acabou a rodada em 8º lugar.

O Esquadrão tem ao seu alcance até o 3º colocado, o Palmeiras, com 33 pontos. Porém, o alviverde joga nesta terça-feira (10) com o Fluminense, em jogo atrasado da 16ª rodada. O Corinthians, 4º colocado, aparece com 32 pontos.

FAZER HISTÓRIA

Em resumo: a situação do Bahia a uma rodada do fim do primeiro turno é das melhores, e a equipe entrou definitivamente na briga por uma vaga na Libertadores.

O Bahia não disputa o torneio internacional desde 1989, ano em que foi campeão brasileiro. Na era dos pontos corridos, iniciada em 2003, nenhum time nordestino obteve a vaga por meio da Série A.

Um dos motivos que pode encher ainda mais o torcedor de confiança é que o tricolor pode fazer história na próxima rodada, contra o Fortaleza, domingo, às 16h. Se vencer, o Esquadrão estabelecerá o melhor primeiro turno de um time nordestino na era dos pontos corridos.

Tem mais: se conseguir tal feito, o Bahia baterá a marca que pertence justamente ao seu maior rival, o Vitória.

O rubro-negro foi quem teve o melhor primeiro turno de um nordestino na era dos pontos corridos, em 2008, quando fechou as 19 primeiras rodadas com 32 pontos.

O Esquadrão também bateria outro rival, este a nível regional. O Sport tem a segunda melhor de um nordestino num primeiro turno, com 31 pontos, em 2015.

A equipe de Roger Machado já bateu, por muito, a melhor campanha do Bahia num primeiro turno, que havia sido em 2018, quando o tricolor fez 25 pontos.

PODE ACREDITAR

A chance de fazer o melhor primeiro turno dos nordestinos na Série A não é o único motivo para os tricolores acreditarem na vaga.

Outro deles é uma defesa sólida: em 18 rodadas do Brasileiro, o Bahia ficou sem sofrer gols em 10 delas. O tricolor tem a quarta melhor defesa de toda a competição. São 15 gols sofridos. O Corinthians tem a melhor: sofreu 11.

O time ainda está há oito rodadas sem perder e possui 55,6% de aproveitamento. Se mantiver esse rendimento nos 20 jogos que restam – ou seja, com 60 pontos a serem disputados – o Bahia somará mais 33.

Assim, o Bahia terminaria a Série A com 63 pontos. Segundo o site Chance de Gol, a probabilidade de uma vaga na Libertadores com essa pontuação é de 80%. De acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), é ainda maior: 99,7%.

Hoje, a UFMG dá 55% de chance do Bahia chegar à Libertadores, contra 40% do Chance de Gol.