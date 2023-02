Número oficial de mortos em terremoto na Turquia e na Síria passa de 5 mil

O número oficial de mortos no maior desastre natural na Turquia e na Síria já passa de 5 mil. A atualização foi feita na madrugada desta terça-feira (6), um dia após a ocorrência de dois terremotos de alta magnitude. O primeiro tremor, ainda na madrugada de segunda-feira (6) durou cerca de um minuto e meio e abalou a região central da Turquia e o noroeste da Síria. Outras milhares de pessoas estão desaparecidas.

Na manhã desta terça-feira, o vice-presidente da Turquia, Fuat Oktay, disse que o número de mortos em seu país por conta do tremor aumentou para 3.419. Na Síria, o balanço de mortos é de 1.612.

O epicentro do primeiro tremor ocorreu a 10 quilômetros da superfície, enquanto o segundo a aproximadamente 7 km. O tremor também foi sentido em Israel, no Iraque, no Chipre e no Líbano. Não há registro de vítimas ou feridos nesses países. Este é considerado o pior terremoto desde 1939 na região.

Mais de 45 países, além de organismos internacionais como Organização Mundial de Saúde (OMS), enviaram ajuda humanitária ou equipes de resgate para ajudar na busca por sobreviventes na Turquia e na Síria.