'Nunca aprendi a lidar com preconceito', diz Pabllo Vittar

Sábado (11) é dia de 'meter dança' ao som de Pabllo Vittar, Attooxxá, Duda Beat, Bailinho de Quinta e DJ Omulu. A Festa People, que acontece na Área Verde do Othon (Ondina), terá quase dez horas de música e muita mistura de ritmos.

E, por falar em diversidade, uma das maiores representantes brasileiras no assunto, a Pabllo Vittar, personagem artística do homem gay Phabullo Rodrigues da Silva, 24 anos, estará de volta a Salvador. "Eu adoro a Bahia e a energia que essa terra maravilhosa tem. O Carnaval foi incrível e volto agora ainda mais feliz, revigorada e pronta para animar todo mundo com alegria e muita dança", antecipa.

Essa é a primeira vez que a drag queen maranhense fará o show completo de Não Para Não, álbum lançado em outubro do ano passado e que traz referências baianas. A artista irá apresentar seus sucessos mais recentes - como Disk Me, Problema Seu, Buzina e Seu Crime - e também do primeiro disco, Vai Passar Mal. "Podem esperar muita música animada, dança e alegria. Será um mix dos álbuns, com diversas canções. Preparei um show muito bacana e diverso. Podem esperar uma apresentação cheia de energia. Vai ser incrível!", afirma, animada.

A drag queen faz mistério sobre participações no show. Mas vale lembrar que ela é próxima dos músicos do grupo baiano Àttøøxxá - que se apresenta no mesmo evento. Rafa Dias, DJ e produtor musical da banda, inclusive, é quem fez a base da música Vai Embora, que mistura trap com pagodão baiano, e tem participação da cantora Ludmilla.

Para seu show, a banda Attooxxá promete trazer o groove do pagodão baiano misturado com batidas eletrônicas de house, dancehall e kuduro. A característica do grupo é trabalhar nas fronteiras dos gêneros sempre com um pé no pop. No repertório, além das faixas do mais recente trabalho, LUX BOX, e do sucesso autoral Elas Gostam (Popa da Bunda), gravada em parceria com Márcio Victor, do Psirico, a banda irá apresentar outros hits consagrados. "A gente está com repertório novo e um show todo novo. Vamos levar ele para a festa", conta Rafa Dias.

Turnê internacional

Pabllo volta para Salvador em sua melhor fase. A artista está nocauteando o preconceito, colhendo os frutos da sua ascensão meteórica ao sucesso e consolidando a carreira com sua primeira turnê internacional, Latin American Tour, que passou pelo México, Argentina e Chile. Também fez shows na Europa - em Lisboa, Irlanda e em Londres. "Foi muito emocionante realizar apresentações fora do meu país. Ouvir o público do exterior cantando minhas músicas, dançando junto comigo. Foi uma sensação que eu não consigo descrever em palavras. Feliz com as oportunidades que estou vivendo e com a chance concreta de falar de representatividade e da minha comunidade para o mundo", conta.

Ainda nesse ano, a artista fará uma nova turnê, com participação em sete paradas LGBTQI+s na América do Norte: LA Pride Festival (Los Angeles), Royale Boston (Boston), Wynwood Pride (Miami), Chicago Pride Fest (Chicago), Pride Toronto (Toronto), New York Pride Island (Nova York), San Francisco Pride (São Francisco).

"É uma responsabilidade muito grande. Tenho ciência disso e procuro usar meu espaço para falar sobre igualdade, luta, representatividade, mas também sobre preconceito, violência. As pessoas precisam refletir sobre o contexto que vivemos", pontua.

Apesar de combater a intolerância diariamente, Pabllo confessa que não sabe lidar com o preconceito. "Eu nunca aprendi a lidar, porque para mim ele é inconcebível. É surreal isso ainda existir em pleno século XXI, em uma era de informação em fácil acesso. Vindo do senso comum vazio, de rótulos crus, não tenho o porquê dar atenção. Não deixo isso me abalar", destaca.

Idealizado pelo promoter Dudu Barros, a Festa People tem o intuito de conectar pessoas, usando o entretenimento para fomentar a igualdade e combater o preconceito. Parte da bilheteria será doada para instituições. Os ingressos custam R$ 60 (Pista) e R$ 110 (Stage), e podem ser adquiridos através dos balcões Pida, nos shoppings Salvador e Piedade, além dos sites Sympla e Eventim.

Confira entrevista completa com Pabllo Vittar

Como está sua expectativa para voltar para a Bahia? Você arrastou uma multidão no Carnaval...

Eu adoro a Bahia e a energia que essa terra maravilhosa tem. O Carnaval foi incrível e volto agora ainda mais feliz, revigorada e pronta para animar todo mundo com alegria e muita dança. Conto com vocês!

O que os fãs baianos podem esperar da sua participação na Festa People, neste sábado (11)?

Podem esperar muita música animada, dança e alegria. Será um mix dos álbuns, com diversas canções. Vai ser incrível!

Você preparou alguma performance especial?

Sim, preparei um show muito bacana e diverso. Podem esperar uma apresentação cheia de energia.

Podemos esperar alguma interação com ÀTTØØXXÁ... Quem sabe em Vai Embora, que tem base de Rafa Dias?

Sobre interações, é segredo. rs.

Como foi a experiência da turnê internacional Latin American Tour e shows na Europa? Soube que os shows foram lotados e com ingressos esgotados bem antecipadamente.

Foi muito emocionante realizar apresentações fora do meu país. Ouvir o público do exterior cantando minhas músicas, dançando junto comigo. Foi uma sensação que eu não consigo descrever em palavras. Feliz com as oportunidades que estou vivendo e com a chance concreta de falar de representatividade e da minha comunidade para o mundo.

Você vai participar de 7 paradas LGBTQI+s na América do Norte agora em junho. Como é para você - que é nordestina - ser sinônimo de força na comunidade e no cenário internacional?

É uma responsabilidade muito grande, tenho ciência disso e procuro usar meu espaço para falar sobre igualdade, luta, representatividade, mas também sobre preconceito, violência. As pessoas precisam refletir sobre o contexto que vivemos.

Como você lida com tanto preconceito?

Sobre preconceito, eu nunca aprendi a lidar, porque para mim ele é inconcebível. É surreal isso ainda existir em pleno século XXI, em uma era de informação em fácil acesso. Vindo do senso comum vazio, de rótulos crus, não tenho o porquê dar atenção. Não deixo isso me abalar.

Você já me falou, em outras entrevistas, que tem um carinho grande pela Bahia. Além de ter amigos aqui e das lembranças da Baía de Todos os Santos, tem ainda referências musicais daqui. Tem alguma previsão de voltar para cá depois da Festa People?

Tenho sim previsões para voltar esse ano. Esse lugar sempre me recebe tão bem, só agradeço o carinho.

Podemos esperar alguma parceria com baiano ainda nesse ano?

Em relação a parcerias, sempre são segredo! rs.

O quê: Festa People

Quando: 11 de maio (sábado) | Portões abrem às 15h e shows começam às 16h

Onde: Área Verde do Othon (Ondina)

Atrações: Bailinho de Quinta, Attooxxá, Duda Beat, Pabllo Vittar e Omolu

Valores: R$ 60 (pista) e R$ 110 (stage)

Vendas: Pida (Shopping Salvador e Piedade), além dos sites Sympla e Eventim