'Nunca fui de me expor em rede social', rebate Kevi Jonny após polêmica com ex-namorada

Depois da polêmica que conseguiu agitar as redes sociais envolvendo Kevi Jonny, Sthe Matos e Letícia Costa, o cantor resolveu se posicionar no Instagram e tentar amenizar a situação.

Em um vídeo publicado nos stories, o artista iniciou falando que respeita os fãs e, por isso, estava fazendo a gravação. No entanto, ao longo do 44 segundos de vídeo, Kevi não explicou nada, apenas frisou que não é de expor a vida pessoal nas redes sociais e vai permanecer assim, dando a entender que a polêmica não será explicada.

"Estou passando aqui em respeito aos meus fãs, ao público, as pessoas que me acompanham e gostam do meu trabalho. Sobre tudo isso que anda circulando nas redes sociais nas últimas horas, como todo mundo sabe, eu nunca fui de expor nada na rede social e assim sempre será, seguirei aqui apenas mostrando meus projetos, meus sonhos, meu trabalho e minha música. O que Deus me destinou a fazer aqui na terra. Só Ele sabe do nosso coração, do nosso íntimo, entrego tudo nas mãos dele", finalizou.