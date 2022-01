"Nunca imaginei que seria apresentadora de programa de domingo", diz Ivete

É exagero dizer que Ivete Sangalo anda aparecendo mais nas telinhas do que nos palcos? Bom, pelo menos nesse Verão novamente cheio de restrições e cancelamentos, é quase certeza que não. Pois a cantora segue firme no modo apresentadora, com a estreia de dois programas que giram em torno da música – mas se afastam totalmente no jeito de ser: a série Onda Boa com Ivete, na plataforma HBO Max, que já está com o primeiro episódio disponível; e a segunda edição do The Masked Singer, que estreia neste domingo, às 15h45, na TV Globo.

Com cinco episódios, o Onda Boa foi gravado numa fazenda no interior paulista e explora o contato com a natureza e a intimidade – de Ivete e dos convidados Gloria Groove, Vanessa da Mata, Carlinhos Brown, Agnes Nunes e Iza. Os novos episódios serão disponibilizados sempre às quintas. Ivete vai cantar com cada um deles, mas também vai papear na rede, tomar banho de cachoeira, andar a cavalo e tomar café em clima de camaradagem. Quem assina a direção da série é Kátia Lund.





“O público vai ver pela primeira vez um disco totalmente autoral meu e vamos estar numa situação de confinamento musical mesmo. Eu na companhia dos meus músicos e desfrutando de encontros maravilhosos com artistas que eu convidei. Tudo foi feito dentro desse processo de pandemia, com um requinte de cuidados”, afirma Ivete. Ela conta que a escolha dos convidados seguiu seu sentimento em relação a eles. Brown e Vanessa são velhos amigos, Iza é “paixão de muitos anos” e Gloria e Agnes, descobertas recentes.

No primeiro encontro, que rendeu a empolgante Onda Poderosa, ela recebeu Gloria Groove. A canção é assinada por Ivete, Gigi, Radamés Venâncio e Samir Trindade e foi lançada em clipe e single nesta sexta. A ideia é a espantar o baixo-astral geral, refletindo o desejo da chegada de algo bom. “Eu só pensei o que eu poderia falar sobre esse tempo, de uma forma que fosse algo fortalecedor pra nós”, diz Ivete.

The Masked Singer estreia neste domingo (Foto: Mauricio Fidalgo/TV Globo)

E se a ideia é injeção de ânimo, o The Masked chega com a corda toda. O programa, além do novo horário para toda a família, ganhou mais competidores fantasiados e novos integrantes: Tatá Werneck no júri e Priscila Alcântara, que venceu a primeira edição, nos bastidores. Taís Araújo, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch completam o time de detetives, para tentar saber quem são a Motoqueira, Bebê, Boto, Pavão, Caranguejo, Camaleão, Dragão, Robô e Rosa.

Na primeira temporada, o The Masked teve audiência média de 21 pontos em São Paulo, contra 16 de seu antecessor na faixa, No Limite. Vale lembrar que o programa era exibido nas noites de terça. Segundo a revista Veja, diante do sucesso da cantora na apresentação, os anunciantes pressionaram para que ela continuasse no comando.

“Eu estou muito feliz, primeiro por estar à frente de um programa dessa grandeza, com esse alcance, mas, acima de tudo, agora, principalmente, com esse novo horário, eu nunca imaginei que seria uma apresentadora de programa de domingo”, celebra Ivete.

Show A Mulher do Fim do Mundo será exibido neste sábado (22) (Foto: Divulgação)

Para celebrar a memória de Elza Soares

Dicas O fim se semana será em clima de saudade e homenagens a Elza Soares. O SescTV disponibiliza neste sábado, às 20h, no site do canal, o show Elza Soares - A Mulher do Fim do Mundo, um dos trabalhos mais importantes da última fase da carreira de Elza. O espetáculo foi gravado no Sesc Pinheiros, com repertório baseado no álbum homônimo, que venceu o Grammy Latino 2016 na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira e foi um dos marco recentes na carreira de Elza, só com canções autorais e com seu discurso potente sobre temas urgentes como o racismo .

O Fantástico deste domingo também será dedicado a Elza. A repórter Tábata Poline ouviu artistas e amigos que viram de perto a luta de Elza para se afirmar na música nacional, visitou lugares que fizeram parte da história, como Padre Miguel, onde passou a sua infância e mostra como ela virou fonte de inspiração para jovens negras, como a cantora Agnes Nunes, uma das entrevistadas no programa. O Fantástico também vai mostrar depoimentos inéditos da cantora que foram registrados para a série original Globoplay, Elza & Mané – Amor por Linhas Tortas, que será lançada nos próximos meses.