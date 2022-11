'Nunca me beneficiou', diz administrador citado em processo que investiga juiz na BA

Citado no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) aberto pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) contra o juiz Antônio Mônaco Neto, o administrador Mário Soto Alvarez falou pela primeira vez sobre a acusação contra o magistrado de tê-lo favorecido em ações de divórcio litigioso e de alimentos movidos pela sua ex-mulher. Ele nega ter sido beneficiado.

“Nunca me beneficiou. Ele (o juiz) nunca me tratou diferente de qualquer outra pessoa que ele trata dentro da vara de família. A única coisa que realmente ele sempre me deu foi uma atenção por me receber, coisa que nenhum juiz faz”, declarou Mário Soto. O juiz Antônio Mônaco é suspeito também de ameaçar a psicóloga Rafaella Santos Boaventura em áudio gravado por ela, ao qual o CORREIO teve acesso com exclusividade, em que o magistrado a chama para uma conversar para “lavagem de roupa suja” junto com o ex, Mário Soto, que possui duas medidas preventivas pela Lei Maria da Penha. A defesa de Rafella disse que a psicóloga se sentiu ameaçada porque o juiz insistia para o encontro informal sem a presença de seu advogado.

O CORREIO conversou com Mário Soto na sexta-feira (04), assim que ele desembarcou em Salvador – o administrador disse que estava em São Paulo resolvendo assunto familiares relacionados com a morte do pai. Ele não permitiu ser fotografado, porém em boa parte da entrevista fez questão de enaltecer o magistrado Antônio Mônaco Neto, titular da 3ª Vara de Família e também juiz da 13ª Zona Eleitoral.

“Todo esse conflito é desnecessário porque doutor Mônaco sempre se demonstrou extremamente íntegro, capaz de suas funções responsável, coerente sempre”, declarou ele sobre juiz Antônio Mônaco, que teve o PAD aberto por unanimidade pela Corte do TJ-BA em junho deste ano, após instauração de sindicância em 2020 – no procedimento investigatório foram anexadas, além da gravação, outras provas do suposto favorecimento do juiz como vídeos de Mário Soto usando o veículo Mercedes-Benz do magistrado em passeio com um dos filhos e também fotos do carro, guardado durante meses e em dias distintos, na garagem do prédio do administrador.

Perguntado se também foi chamado pelo juiz para uma reunião com Rafaella, sem advogados, Mário Soto respondeu que foi “puramente uma atitude humana” do magistrado. Já o juiz foi categórico em dizer que não exigiu a ausência dos advogados para tal encontro informal.

Na quinta-feira (03), o CORREIO esteve na 3ª Vara de Família, em Nazaré, a pedido do próprio juiz Antônio Mônaco, que queria dar mais detalhes sobre a sua versão – o magistrado já havia negado ao CORREIO ter ameaçado Rafaella, em entrevista publicada no dia 2 de novembro. O encontro estava previsto para às 10h, mas no horário, funcionários disseram que o juiz estava reunido com a direção do Fórum das Famílias, onde está situada 3ª Vara de Família, no Campo da Pólvora. Meia hora depois Antônio Mônaco recebeu a equipe junto com uma advogada e uma comitiva de funcionários (que lotou o gabinete) para dizer que não falaria sobre a investigação da Corte do TJ-BA contra ele. Porém, se comprometeu a dar novas declarações quando sair a decisão – e a reportagem irá procurá-lo.

Apuração

Alguns desembargadores nomeados como relatores do PAD se consideram suspeitos para julgar o caso, ou seja, quando há razões subjetivas que possam comprometer a parcialidade do juiz. Foram eles: Joanice Guimarães, Maria de Lourdes Pinho Medauar, José Alfredo Cerqueira da Silva, Edson Ruy Bahiense Guimarães e Maria da Purificação da Silva. Atualmente a relatora do processo é a desembargadora Aracy Lima Borges.

Juiz Antônio Mônaco teve o PAD aberto por unanimidade pela Corte do TJ-BA (Divulgação)

Provas

Durante a entrevista, Mário Soto disse que viajou para os Estados Unidos para “trabalhar de mão-de-obra precária, de Uber”. Na gravação feita por Rafella e que está no PAD, Antônio Mônaco diz que estava disposto a dar passagem áera para o administrador trabalhar em Nova Iorque como motorista de aplicativo.

Questionado se a sua ida foi custeada pelo juiz, Mário Soto negou. “Eu fui antes do meu próprio divórcio para os Estados Unidos buscar oportunidades porque eu estava desempregado. Esse comentário de doutor Mônaco foi apenas um desabafo tentando me ajudar, tentando me levantar porque tava me vendo muito mais magro, abatido, desempregado e sem ter como pagar meu meu aluguel, porque meu apartamento próprio que foi comprado durante a minha relação e tá na mão de Rafaela até hoje. Doutor Mônaco nunca me deu nada além de um bom dia ou uma boa tarde”, disse o administrador.

A reportagem confrontou Mário Soto quanto as provas do PAD sobre o suposto favorecimento – vídeos e fotos dele com a Mercedes-Benz do juiz. A princípio, o administrador disse que estava como carro para fazer manutenção de chaparia e pintura, pois o magistrado tinha conhecimento de que ele tinha uma empresa do ramo, versão diferente das declarações do próprio magistrado no processo, que alega que Mário Soto vendia o seu veículo, após o Rafella provar que o ex havia anunciado a Mercedes-Benz na conta dele em um site de compra e venda.

“Precisava consertar o carro pra poder vendê-lo. A minha ajuda nesse meio foi exatamente indicar a oficina, vai ter comprovação do serviço realizado, e indicar um amigo que fez o anúncio, a venda do carro. A única coisa foi tentar ajudá-lo por um pedido dele (juiz). Nunca tive nada, nada com a venda efetivamente nenhum retorno financeiro, nenhuma coisa, nem outra”, disse Mário Soto.

Nos autos, constam que Rafaella e Mário Soto se casaram em 2011, quando ela já era dona de clinicas de psicologia. No entanto, em junho de 2016, ela saiu de casa com o primeiro filho e grávida do segundo, após ameaças e agressões do marido. Mesmo após conseguir medida protetiva, Mário Soto invadiu uma das clínicas dela com um martelo. “Ela fez uma denúncia crime contra mim, da Lei Maria da Penha, alegando violência emocional. Ela como psicóloga deve ter uma cabeça muito distorcida pra fazer uma coisa de tal gravidade, de tal importância, né? Nos dias de hoje como a lei Maria da Penha que defende a mulher contra a violência realmente, contra um perigo eminente (sic). Nunca existiu porque eu nunca encostei um dedo na minha existência”, disse o administrador. Além da violência física, sexual, moral, patrimonial e a tipificação do crime de feminicídio, a Lei da Maria da Penha incluiu a violência psicológica e a perseguição contra a mulher no Código Penal e passa a determinar o afastamento imediato do agressor.

No processo diz que Mário Soto vive uma vida de luxo, residindo em um loft em um dos bairros mais luxuosos de Salvador – a média do aluguel na Vitória é R$ 3.800 e a moto pode custar entre R$ 42 mil a R$ 152 mil – e que mesmo assim não paga a pensão dos dois filhos, situação confirmada pelo próprio administrador, alegando bloqueio de bens com o divórcio. “Morava de favor durante um período no Corredor da Vitória, onde depois eu comecei a trabalhar e continuei a pagar aluguel morando no mesmo lugar que é um quarto sala simples que graças a Deus tenho amigos para me ajudar. (Sobre os filhos) A juíza estabeleceu que todo patrimônio da nossa relação fosse bloqueado e com usufruto de Rafaella por existir menores envolvidos meus filhos. Rafaela mesmo assim tenta me prender com uma situação de pensão alimentícia. Mesmo os juízes sabendo e tendo conhecimento que ela tem todas as receitas de tudo. Eu tinha empresas e carros em meu nome, mas todos foram direcionados pra abertura das empresas (com Rafaella). Estou cerceado de todo o meu patrimônio”, declarou.

O CORREIO perguntou a Mário Soto o que ele tem a dizer sobre o fato de a Corte do TJ-BA ter aberto o PAD por unanimidade, ou seja, os desembargadores levaram em consideração que há elementos na sindicância que põe em questão a conduta do juiz Antônio Mônaco Neto. “Eu conheço o doutor Mônaco do período das minhas idas à vara familiar e essas denúncias são mentirosas, caluniosas. Quanto ao que tange a minha pessoa, eu não tenho nada para esconder. Nunca fiz nada de errado”, declarou.