'Nunca vi uma tenista negra na TV', diz Erika Januza, que estará em Amor de Mãe

Neste sábado (23), a atriz Erika Januza esteve presente no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, participando de uma conversa com mães do bairro, integrando a promoção da nova novela das 21h, Amor de Mãe. Além da participação da atriz, um aulão de dança e show da Banda Aiyê, animaram o lançamento da novela em Salvador.

Na trama, Erika interpreta a personagem Marina, uma jovem que se divide entre o trabalho no bar e o sonho de ser campeã de tênis, além de ser nora de Lurdes (Regina Casé), uma das três matriarcas da novela. “Eu acho que nunca vi uma tenista negra aqui na TV. Estou sendo muito abençoada porque vim de uma juíza, agora indo para uma tenista. Não são estereótipos e é o que a gente tanto luta e tanto quer. Por que a gente não pode ser qualquer coisa que a gente quer ser?”, diz a atriz, que se tornou uma das representantes das mulheres negras na televisão.

Erika Januza esteve no lançamento da nova novela da TV Globo aqui em Salvador (Foto: Fernanda Menese/CORREIO)

Para Tamires Vidal, 28 anos, Erika é uma representação para ela e para a filha de 8 anos. A dona de casa se sente realizada ao assistir os trabalhos da atriz e de outras atrizes negras. “É uma realização e eu fico super feliz em ver cada vez mais o negro ocupando seu espaço na sociedade”, diz .



Para interpretar Marina, Erika decidiu mudar completamente o visual. O novo corte de cabelo representa para a atriz mais do que somente o momento da novela. “Eu quis cortar porque quis mudar e, ao mesmo tempo, eu comecei a ver que tem um monte de menina que tem o cabelo curto. Por que é que não posso representar as meninas de cabelo curto? Bora cortar esse cabelo”, conta a atriz, que garantiu que a ideia de mudar para a personagem partiu dela.

Grupo de mães do bairro de Cajazeiras participou da conversa no lançamento de Amor de Mãe (Foto: Fernanda Meneses/CORREIO)

Essa representatividade pôde ser sentida também pela funcionária pública Rosinete Neves, que estava com a filha de 14 anos, Thais Neves. “Ela nos representa e eu me sinto muito bem representada por ela”, conta, ressaltando que sente orgulho em ver que a filha tem cada vez mais referências negras na mídia. “Eu adoro Erika e sou muito fã, então, sinto orgulho também de ter uma pessoa negra na televisão. Para mim, isso é muito importante”, completa Thais.



Na conversa mediada pelo apresentador Marcelo Timbó, três mães do bairro e Erika falaram sobre maternidade, a relação com os filhos e sobre a novela que estreia nesta segunda (24), na TV Bahia/Globo. O folheti aborda o amor incondicional das mães pelos filhos, através das histórias das personagens de Taís Araújo, Regina Casé e Adriana Esteves, mães que descobrem um elo que vai ligar as suas vidas para sempre.