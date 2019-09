Nurmagomedov vence Poirer e mantém cinturão do UFC

Ainda não foi dessa vez que o russo Khabib Nurmagomedov conheceu sua primeira derrota como lutador de MMA. Neste sábado (7), em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, no UFC 242, ele venceu o americano Dustin Poirer por finalização no 3º round e chegou a 28 vitórias em 28 lutas como profissional.



Com o resultado, ‘A águia’ manteve o cinturão dos leves da organização. Poirer detinha o título interino, enquanto Nurmagomedov, que esteve suspenso, era o campeão linear.



O russo começou tentando levar a luta para o chão, seu habitat natural. Chegou a tomar um direto que o fez balançar, mas, no 3º round, após tentativa de finalização de Poirer, reverteu bem a posição para conseguir um mata-leão e forçar a desistência do rival.

"Eu não sei porque tenho tanta coisa na minha vida. Gostaria de agradecer a Deus. Gostaria de agradecer a meu pai, meu técnico Javier Mendes, todos meus irmãos, nós crescemos juntos. Eu estou usando a camisa do Dustin porque sei que ele tem um projeto social. Vou vender essa camisa e dar todo o dinheiro para ele", disse o russo.