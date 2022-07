Nutricionista baleada em tentativa de assalto deve sair da UTI nesta segunda

A nutricionista Esperança Cedraz Brandão, que foi baleada no rosto durante uma tentativa de assalto no Vale de Nazaré, na sexta-feira (22), tem uma boa evolução e quadro clínico estável, segundo informou o Hospital Santa Izabel, onde ela segue internada. Segundo a irmã Rita Brandão, a cirurgia realizada no domingo (24) no globo ocular ocorreu com sucesso.

“Esteticamente, o rosto [está] perfeito. Até essa segunda, ela deve sair da UTI para o apartamento. Esperança se encontra falante e fora de risco de morte. Sem respirador. Provavelmente, [terá] alta hospitalar nesta semana que se inicia”, disse Rita, ontem.

A nutricionista foi atingida por um tiro no rosto, próximo do olho, quando estacionava o carro na Rua Olga Benário ao chegar para um plantão no Hospital Santa Izabel, onde trabalha há 14 anos e para onde foi socorrida.

Tentativa de assalto

O crime ocorreu entre 6h e 6h15. A irmã de Esperança contou que ela nem chegou a abrir a porta do carro e, mesmo assim, foi atingida. “Ela não abriu o vidro nem a porta, e ele atirou. A população socorreu e essa ambulância removeu e a trouxe para o hospital”, disse Rita.

O agente da Transalvador Celso Sapucaia estava abastecendo o veículo no posto de combustível que fica em frente ao local da ocorrência quando ouviu o disparo. Ele percebeu que a mulher pedia socorro e correu até ela, que estava estacionando o carro, um Citroën C3 vermelho, na ladeira atrás do Hospital Santa Izabel quando foi abordada pelos bandidos. Frentistas também

correram para ajudar e pararam uma ambulância que passava pela região.

“Ouvimos o disparo e, quando olhamos, vimos os caras correndo. Eram dois e estavam a pé. Em seguida, a moça abriu a porta do carro e vimos que ela pedia socorro. Quando a gente chegou lá, ela estava ferida próximo ao olho e repetia “Não me deixe morrer, por favor, não me deixe morrer”, contou o agente.

Logo após o crime, os bandidos correram por cerca de 300 metros. Depois, reduziram a velocidade e começaram a caminhar como se nada tivesse acontecido. Testemunhas contaram que eles

estavam fardados como se fossem operários de uma obra. Um suspeito, com passagem por roubo, tráfico de drogas e lesão corporal, foi detido pela Polícia Militar na região após tentar fugir com o comparsa. Ele vestia uma roupa de operário condizente com o que descreveram as testemunhas. A polícia continua as buscas, para tentar localizar o segundo criminoso.