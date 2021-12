O adeus à mestra: artistas, políticas e personalidades lamentam a morte de bell hooks

Quarta filha de 7 irmãos, talvez Gloria Jean Watkins não sonhava, durante a infância em Hopkinsville, Kentucky, nos Estados Unidos, o que se tornaria. Primeiro, que adotaria o nome de sua bisavó, bell hooks. Segundo, que seria uma das maiores personalidades da história. Muito provavelmente, hooks sabia disso - afinal de contas, a professora, feminista, autora e ativista negra sabia, como poucos, da importância de sonhar.

bell hooks faleceu nesta quarta-feira (15). A causa específica da morte não foi divulgada pela família, que informou em comunicado que ela enfrentava uma doença e morreu rodeada de amigos e familiares, aos 69 anos. Nas redes sociais, uma série de artistas, políticas e personalidades lamentaram o falecimento da escritora.

O cantor Emicida classificou bell hooks como gigante e desejou que ela descanse em paz. "Obrigado por partilhar sua luz com o mundo", escreveu.

Bell hooks gigante.

Descanse em paz.

Obrigado por partilhar sua luz com o mundo!

???? pic.twitter.com/dQBFnGyst4 — emicida (@emicida) December 15, 2021 Lamento a morte da intelectual, escritora, professora e militante bell hooks. Um dos grandes nomes do pensamento crítico nos últimos 50 anos. Sua obra gigantesca - mais de 40 livros - é eterna e continuará combustível para luta e reflexão. — Jones Manoel - Youtube: Jones Manoel (@_makavelijones) December 15, 2021 Nós, as pessoas todas que leram e entenderam o que ela escreveu, estamos de luto profundo. ???????? https://t.co/6Tj09NrulI — ElianA Alves Cruz (@cruz_elianalves) December 15, 2021 Muito triste com o falecimento da bell hooks, uma das mais importantes teóricas do feminismo na atualidade. Certamente perdemos muito. Mas seu legado é fundamental para todos os lutadores e lutadoras por uma sociedade mais igualitária e justa para todos. pic.twitter.com/83LCw1Vapw — Luciana Genro (@lucianagenro) December 15, 2021 Hoje nos despedimos fisicamente de bell hooks, intelectual, professora e militante feminista negra estadunidense. Uma das maiores referências teóricas do feminismo negro, abordava a importância da luta antirracista na perspectiva de gênero, educação crítica e emancipadora. + pic.twitter.com/AxMNVrjrH6 — Talíria Petrone #TemGenteComFome (@taliriapetrone) December 15, 2021 bell hooks publicou incontáveis textos fundamentais para pensar o feminismo negro e a educação no contexto racial e patriarcal. Dialogou, vale lembrar, de forma brilhante com a pedagogia freireana. Obrigado por tudo! — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) December 15, 2021 bell hooks. assim o nome no miudinho, porque as palavras eram imensas. se foi, sua obra jamais sairá de nós. — Debora Diniz (@Debora_D_Diniz) December 15, 2021

Vereadora de São Paulo, Erika Hilton escreveu que a pensadora "nos mostrou a importância dos afetos e de olhar para nosso mundo com olhar crítico".





Bell Hooks nos deixou hoje. Ela foi uma pensadora, escritora e intelectual que nos mostrou a importância dos afetos e de olhar para nosso mundo com olhar crítico. Vá em paz ???? pic.twitter.com/UDSxQYlh32 — ERIKA HILTON ????️‍⚧️???? (@ErikakHilton) December 15, 2021

Participante do último BBB e protagonista de uma cena que se tornou centro de uma discussão sobre racismo após ter sido alvo de chacota por conta de seu cabelo, Black Power, na casa, o professor e escritor João Luiz Pedrosa disse estar muito triste com a notícia da partida de Bell Hooks, que por muitos anos se dedicou a lutar por uma sociedade mais justa.

"Suas obras me ajudaram e me inspiraram a me tornar educador e defender uma educação antirracista. Ficará para sempre na nossa memória", apontou.

muito triste a notícia da partida de Bell Hooks que por anos se dedicou a lutar por uma sociedade mais justa. Suas obras me ajudaram e me inspiraram a me tornar educador e defender uma educação antirracista.



Ficará para sempre na nossa memória! ???? — João Luiz ????️‍???????? (@joaoluizpedrosa) December 15, 2021

Ativista, pesquisadora e fundadora da Winnieteca, uma biblioteca social, Winnie Bueno escreveu em seu Twitter que todo o mundo que leu bell hooks aprendeu com ela, que ainda deixa uma série de coisas que nos permitem sempre aprender. "bell hooks preocupava-se com seus escritos, com aquilo que podia fazer as pessoas refletir com ela. E isso faz dela uma pessoa como poucas", completou após afirmar que o feminismo negro, a teoria critica, a filosofia, educação e todos aqueles que acreditam em uma sociedade sem barreiras estão ou deveriam estar de luto.

bell hooks escreveu mais de 40 livros, que foram traduzidos para mais de 15 idiomas diferentes. Ela frequentou escolas segregadas no Condado de Christian, depois foi para a Universidade de Stanford na Califórnia e fez mestrado em inglês na Universidade de Wisconsin. O doutorado em literatura, por sua vez, foi na Universidade da Califórnia em Santa Cruz.

A obra de bell hooks ganhou o mundo. Seu trabalho ia desde críticas culturais feitas contra o racismo em reality shows, até discussões profundas sobre afetividade de mulheres e como a escravidão deixou vestígios, ainda existentes, na vida amorosa de pessoas negras.

Na Bahia, virou referência para diversas pesquisadoras e pesquisadores, além de também ser importante no campo das artes - como no caso do álbum visual da cantora Luedji Luna, batizado de "Bom Mesmo é estar deibaixo d'água". Ali, Luedji contou que leu bell hooks dizer que o amor cura. E levou a perspectiva de cura para seu trabalho. E sua vida.