O Amante de Lady Chatterley: renovando o clássico da sedução 

Será que o clássico O Amante de Lady Chatterley, de D.H. Laurence, ainda é capaz de despertar paixões? Lançado há 94 anos e dono de uma trajetória cercada de polêmicas - devido à sua linguagem ousada para a época - o romance que fala da descoberta do prazer sexual e da liberdade em usufrui-lo acaba de ganhar uma versão na Netflix que revive a sedução narrativa da trama.

Dirigido pela cineasta francesa Laure de Clermont-Tonnerre (Crônica da Inocência) e com roteiro de David Magee (O Retorno de Mary Poppins), o filme de mais de duas horas de duração é um dos destaques do fim de ano da plataforma: e acerta em respeitar a trama original, oferecendo tensão e tesão na medida certa, com cenas sensuais que não caem na apelação – incluindo cenas quentes de sexo ao ar livre e banho de chuva pelado dos amantes.

Um dos destaques do filme é criar uma versão mais leve e dona de si para Constance Reid, interpretada com segurança por Emma Corrin – a Lady Di da quarta temporada de The Crown. O que inclui um lindo figurino solar, que contrasta com a sisudez de Sir Clifford Chatterley (Matthew Duckett), preso à cadeira de rodas e aos valores da burguesia inglesa do pós-guerra.

Lady Chatterley conduz a trama, da empolgação inicial em se casar com um belo nobre inglês, por quem está realmente interessada, à frustração do casamento sem sexo – devido ao acidente que ele sofre na guerra – mas também à falta de afinidades entre o casal. E depois, já no campo, onde se refugiam, à forma sem meias palavras como ela se entrega à paixão proibida pelo guarda-caças Oliver Mellors (Jack O'Connell).“Estou cansada de cavalheirismo”, diz a certa altura

Um detalhe da história, que chocou muitos leitores à época, é que foi o próprio Sir Chatterley quem incentivou a esposa a procurar um amante para satisfazer seus desejos e até conseguir um herdeiro. Mas tudo dentro de um bom acordo, tipo o que os olhos não veem o coração não sente. Mas, não é spoiler dizer, o caldo entorna no ritmo da paixão avassaladora que ameaça abalar as convenções matrimoniais e sociais.

FIM DE SEMANA

Tributo a Gal Costa na Concha Acústica

A noite de premiação do 20º Festival de Música da Educadora FM acontece neste domingo (11), na Concha Acústica do Teatro Castro Alves . A artista homenageada deste ano é Gal Costa, que será celebrada pelas cantoras Mariene de Castro e Illy, pelo maestro Ricardo Castro e pelo percussionista Gabi Guedes – jurados desta edição do concurso. O evento tem início às 19h e será transmitido ao vivo pela TVE, Rádio Educadora FM e redes sociais. “Ouvir Gal é lembrar de minha mãe, pois foi ela quem me fez escutar desde que nasci. Conheci ela de perto, lá no Gantois, e em 2007 tive a sorte de cantar ao lado dela, em homenagem aos 113 anos de Mãe Menininha”, lembra Mariene. Ingressos: R$ 10| R$ 5, à venda no Sympla e na bilheteria.O evento está arrecadando alimentos para doar a ONGs.

Mariene canta na Concha (Foto: Edson Machado/Divulgação)

Clima de Natal com a OSBA no Pelourinho

A Orquestra Sinfônica da Bahia apresenta o tradicional Natal da OSBA neste domingo (11), às 18h, na Igreja de São Francisco, no Pelourinho. Com o título de O Natal de Butterfly e regência do maestro Carlos Prazeres, a apresentação contará com os solistas Daniella Carvalho (soprano), Nathália Serrano (mezzo-soprano) e Matheus Pompeu (tenor). O programa será composto pelas obras O Jardim Feérico (Maurice Ravel), Madame Butterfly: Viene La Sera (Giacomo Puccini), Noite Feliz (Franz Xaver Gruber e Joseph Mohr), Adeste Fidelis (compositor desconhecido) e O Quebra-Nozes: Valsa das Flores (Piotr Ilitch Tchaikovski). A apresentação é gratuita e sujeita à lotação do espaço.