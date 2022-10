"O Anjo negro" ganha homenagem no Panorama Internacional Coisa de Cinema

O primeiro longa ficcional de José Umberto, “O anjo negro” completa este ano 50 anos e será homenageado com uma sessão especial no XVIII Panorama Internacional Coisa de Cinema, dia 4 de novembro, às 18h15, no Cine Metha - Glauber Rocha.

O longa, que foi estrelado por Mário Gusmão, Raimundo Mattos e Roberto Maya, conta a história de uma família soteropolitana liderada pela figura autoritária de Hércules. Quando um emissário de Exu misteriosamente surge na vida da família, seus integrantes passam a enfrentar suas contradições, revelando seus falsos valores.

No mesmo evento, o primeiro longa-metragem, o cineasta pernambucano Cláudio Assis, "Amarelo Manga", também será homenageado em comemoração dos 20 anos do lançamento. O filme traz histórias que giram em torno de um bar e hotel de Recife, revelando um mosaico de personagens exóticos.

Por fim, o festival apresenta o Panorama Convida, com a diretora Ceci Alves apresentando o seu “Da alegria, do mar e de outras coisas” e convidando “Won’t you come out to play?”, de Julia Katharine.

O XVIII Panorama Internacional Coisa de Cinema acontece de 3 a 9 de novembro, em Salvador e em Cachoeira. O apoio financeiro é através do Instituto Flávia Abubakir e do Estado da Bahia, através do Fundo de Cultura, Fundação Cultural do Estado da Bahia, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.

(Foto: Divulgação)

SERVIÇO

O que: XVIII Panorama Internacional Coisa de Cinema

Quando: 3 a 9 de novembro

Onde: Salvador: Cine Metha - Glauber Rocha (Praça Castro Alves)

Cachoeira: Cine Theatro Cachoeirano

Preço: Em Salvador, R$12 (inteira)/ R$6 (meia) e passaporte individual para 10 sessões por R$40. Em Cachoeira, o acesso é gratuito.

Programação: panorama.coisadecinema.com.br