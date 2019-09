O Bahia no 1º turno: confira o desempenho do time na Série A

O primeiro turno da Série A acabou neste domingo (15) e o Bahia fechou sua participação na 7ª colocação da Série A, com 31 pontos. O Tricolor está pertinho do G6, onde fica a zona de classificação para a Libertadores 2020: a um ponto somente do São Paulo (32), o 6º, e a apenas dois pontos do Internacional (33), o 4º.

Se fizéssemos uma projeção espelhada, o Bahia terminaria o Campeonato Brasileiro com 62 pontos. Ano passado, o Atlético-MG ficou em 6º com 59 pontos, passando para a pré-Libertadores - ou seja, o Tricolor cumpriria seu objetivo.

A boa performance até a 19ª rodada foi puxada, principalmente, por Gilberto. Decisivo, o atacante anotou 10 gols, se tornando o vice-artilheiro do Brasileirão até agora. Ao todo, o Esquadrão balançou a rede rival 22 vezes.

Confira estes e outros números abaixo: