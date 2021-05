O boné vai além dos usos tradicionais e casa bonito com alfaiataria

De misturas criativas vive a moda. Quem imaginaria que o clássico boné, que todo mundo tem no guarda-roupa, poderia ser o par perfeito de um look construído em alfaiataria? Nesse editorial vamos mostrar que nem somente de looks casuais e esportivos vive o boné. Ele pode ser companheiro do blazer, de um macacão encorpado e até mesmo usado com o salto alto. A ideia é focar nos mixes e experimentar bem. O que fizemos nesse ensaio foi inspirar você a entender que esse velho companheiro pode ir muito além do habitual. Não tem um? Pega emprestado do namorado, irmão ou amigo, vai valer a pena.



Melhores amigos

O sisudo blazer não precisa ser mais assim. Acompanhado de body e short de alfaiataria com cintura alta já ganha um frescor casual. O boné é a cereja do bolo desse visu, coordenado com a cor do blazer para criar harmonia. Nos pés o tênis.

Troca de papéis

O camisão em linho vira vestido acinturado por uma camisa social. O salto entra para dar aquela elegância e o astro do nosso editorial deixa tudo com um mood esportivo, mostrando que dá para fazer um mix improvável.

Mais cor

O macacão na padronagem clássica do pied-de-poule evoca a formalidade, que quebramos com a jaqueta curta nos ombros e o tênis. O boné entra com essa função também e em tom mais forte para dar um toque fashionista.



Ficha Técnica:

Fotografia: Gabriel Cerqueira (@cerqueirafoto) e Thiers Ferreira (@thiersfs) | Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Leo Amaral (@leo_amaral) | Modelo: Lívia Bastos (@lili_bastos) da Agência 40 graus Bahia (@40grausbahia) | Todos os looks são do Brechó da Betty (@brechodabetty)