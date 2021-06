'O Botafogo vai brigar para subir junto com a gente', projeta Dinei

Ele reabriu a própria contagem de gols com a camisa do Vitória e está ansioso para dar continuidade a ela. Na rodada passada da Série B do Brasileiro, Dinei balançou a rede pela primeira vez nesta terceira passagem pela Toca do Leão e quer fazer o mesmo diante do Botafogo, no jogo das 21h30 de quarta-feira (30), no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

"Todos sabem a felicidade de voltar. Vou para o meu segundo jogo que estou jogando, muito feliz, com ritmo de jogo agora. Creio que a equipe está jogando bem. Nossa equipe é uma das que mais finaliza em gol. Creio que é mais o percentual de acerto, ter mais tranquilidade no último terço que, com certeza, a gente vai fazer os gols e voltar a vencer", comentou Dinei sobre a dificuldade do Vitória em marcar gols.

O rubro-negro está entre os times com ataque menos produtivos da Série B. Foram apenas cinco tentos assinalados em sete jogos disputados. Com apenas seis pontos, o Leão amarga a zona de rebaixamento, na 18ª posição da tabela de classificação da Série B. A equipe carioca soma oito e aparece em 11º lugar.

O gol marcado por Dinei no último sábado (26) abriu o placar diante do Londrina, no Barradão, mas o Leão acabou sofrendo a virada e perdeu o duelo por 2x1.

"Acho que a equipe não está jogando mal, todos estão vendo. Acho que é só trabalho para a equipe sair dessa situação. (...) Creio que a equipe vai melhorar no decorrer das partidas. Que a gente possa trabalhar mais para sair dessa situação", afirmou Dinei, que prometeu dedicação para conduzir o rubro-negro ao acesso à Série A no final da temporada.

A distância para o G4 atualmente é de seis pontos. O Sampaio Corrêa está em 4º lugar, com 12 pontos. "Garra não vai faltar nunca. Creio que o grupo tem potencial para que a gente possa ter o acesso. Vou dar o máximo de mim para que a gente possa conseguir esse ano", prometeu Dinei, que prevê um jogo duro diante do Botafogo na quarta-feira.

"O Botafogo é uma equipe grande, vai brigar para subir junto com a gente. Com certeza vai ser um grande jogo. Esperamos sair vitoriosos", vislumbrou o centroavante.