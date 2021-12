O branco de todo Réveillon reinventado

Boas vibrações, muita esperanças e sonhos na cabeça. A noite de Ano Novo vem carregada de simbolismos, superstições e a tradição é passar a virada vestindo branco. Como muitas pessoas não abrem mão disso, não vamos fugir do costume, mas queremos trazer alguns toques criativos para te ajudar a incrementar o visual branco total. E nem precisa de muito, basta apostar no brilho, peças metalizadas enos acessórios dourados (que simbolizam prosperidade). É hora de comemorar e torcer pelo melhor em 2022.

Frescor e liberdade para o corpo na hora de celebrar a chegada de 2022 com : shortinho mais top de renda e o quimono. Nos pés, rasteirinha prata. Brincos de miçanga laranja trazem um ponto de cor para incrementar o visú.

Nosso ponto de partida foi o vestido de paetê branco, uma ótima escolha por associar brilho à cor oficial do réveillon no Brasil. Para dar um toque fashion, por baixo dele investimos na blusa de telinha metalizada. A argola dourada ajuda a sofisticar a produção.

A festa de ano novo vai ser uma balada? Então pode ir com tudo no brilho. Body branco com detalhe dourado ganha só companhias metalizadas: saia, bolsa e salto.



Ficha técnica:

Fotos: Renato Rebouças (@renato.reboucas) | Estúdio: Ato Filmes (@atofilmes) | Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1) | Beleza: Daí Alves (@daialves4) do Salão Sá Marina (@salaosamarina) | Modelo : Ísis Muller (@is_muller) | Todas as peças são da Abx (@abxcontempo).