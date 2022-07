O caminho do Vitória até a segunda fase da Série C: Ferroviário, ABC, Mirassol e Brasil

O Vitória tem quatro finais rumo à segunda fase da Série C do Brasileiro. Os jogos contra Ferroviário, ABC, Mirassol e Brasil de Pelotas vão definir o futuro rubro-negro na competição. Para manter o sonho do acesso vivo, o time comandado por João Burse precisa alcançar o G8, grupo de times que avançam no torneio para brigar pelas quatro vagas na Série B.

Invicto há quatro rodadas e com três triunfos seguidos na conta, o Vitória soma 21 pontos, ocupa a 10ª colocação e tem chance de entrar no grupo seleto já na próxima rodada, a 16ª. Para ter chance de isso acontecer, precisa vencer o Ferroviário, domingo (24), às 17h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Se o Leão luta para entrar no G8, a briga do adversário cearense é para não ser rebaixado. Em 17º lugar, com apenas 15 pontos, o Ferroviário abre a zona de rebaixamento. Vai jogar em casa contra o Vitória, mas não tem números empolgantes no próprio território. Com quatro triunfos e quatro derrotas, aparece apenas em 12º lugar no ranking de mandantes da competição.

No caminho do Vitória também haverá outro integrante do Z4. O confronto da rodada derradeira da fase classificatória da Série C é contra o Brasil de Pelotas, vice-lanterna da competição, com apenas 14 pontos. A equipe gaúcha tem grande chance de ser rebaixada e pode até já ter lamentado o decesso no momento do confronto com o Leão. O jogo será no Barradão, em 13 de agosto, e o time do Sul atualmente é dono da pior campanha como visitante. Não à toa, já que não venceu nenhuma vez fora de casa.

Antes do Brasil de Pelotas, o Vitória vai enfrentar dois integrantes do G8. No dia 31, recebe o ABC, na 17ª rodada, no Barradão. A equipe potiguar está na 5ª posição na tabela, com 24 pontos. Como visitante, tem campanha mediana, após dois triunfos, três empates e outras três derrotas. Aparece em 9º no ranking.

Depois, na penúltima rodada, em 7 de agosto, o Vitória vai encarar o líder da Série C. Com 29 pontos, o Mirassol tem 69% de aproveitamento na competição e, a essa altura, já deve ter assegurado com antecedência a classificação à segunda fase do torneio. O jogo será no estádio Municipal, onde a equipe paulista está invicta, com seis triunfos e um empate. O time tem o status de melhor mandante do torneio.

A ordem do técnico João Burse é pensar jogo a jogo, portanto, o foco agora é no Ferroviário. Se vencer, o Vitória alcançará 24 pontos e já poderá entrar no G8. Para isso acontecer, o Leão precisará também que dois de cinco adversários acima dele na tabela tropecem. O rubro-negro pode até entrar no grupo seleto se empatar com o Ferroviário, mas nesse caso vai depender de resultados de times que estão em posição inferior à dele na classificação.

Duas dessas situações precisam acontecer para o Vitória entrar no G8 na 16ª rodada, caso vença o Ferroviário:

- O ABC tem que perder para o Floresta;

- O Volta Redonda tem que perder para o Ypiranga-RS. Em caso de empate, o Vitória precisa vencer o Ferroviário por três gols de diferença;

- O Botafogo-SP não pode vencer o São José-RS;

- A Aparecidense não pode vencer o Brasil de Pelotas;

- O Remo até pode vencer o Botafogo-PB, mas por uma diferença de gols menor que a do triunfo do Vitória contra o Ferroviário.

Todas essas situações precisam acontecer para o Vitória entrar no G8 na 16ª rodada, caso empate com o Ferroviário:

- O Aparecidense tem que perder por três gols de diferença;

- O Remo precisa perder;

- O Manaus não pode vencer;

- O São José-RS não pode vencer.

Os últimos adversários do Vitória na fase classificatória da Série C:

Ferroviário - 16ª rodada - Presidente Vargas - 24/07

17º colocado | 15 pontos | 33.3% de aproveitamento

12º lugar no ranking de mandantes (4 vitórias e 4 derrotas)

ABC - 17ª rodada - Barradão - 31/07

5º colocado | 24 pontos | 53,3% de aproveitamento

9º lugar no ranking de visitantes (2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas)

Mirassol - 18ª rodada - Municipal de Mirassol - 07/08

1º colocado | 29 pontos | 69% de aproveitamento

1º lugar no ranking de mandantes (6 vitórias e 1 empate)

Brasil de Pelotas - 19ª rodada - Barradão - 13/08

19º colocado | 14 pontos | 31.1% de aproveitamento

Último lugar no ranking de visitantes (2 empates e 5 derrotas)