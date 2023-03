'O cantor apaixonado': Silvanno Salles se casa com empresária em Salvador

"Mas perto de você, meu coração não quer saber de nada, só quer viver essa paixão desesperada". Já dizia o cantor Silvanno Sales no trecho da música "Deusa Nua", uma das canções mais conhecidas do seu vasto repertório. A canção traduz o sentimento do artista, que trocou alianças nesta quarta-feira (29), em Salvador.

A felizarda foi Jéssica Dandara, de 26 anos, empresária do ramo de beleza e estética e filha do empresário do cantor, José Alves, o "Bitinho", prefeito do município baiano de Teodoro Sampaio.

O casamento aconteceu no Maison Enchanté Cerimonial, no bairro de Itapuã, mas não contou com a participação dos fãs, apenas da família e amigos, como o apresentador da TV Aratu, Alex Lopes. Silvanno se casou com um paletó azul, mostrando estilo também no evento.

No colo de Jéssica, o animal de estimação do casal entrou na cerimônia para alegrar o evento. Já a música, ficou por conta da banda Brasillian Boys, que iniciou a carreira junto com Silvanno Salles no arrocha baiano.