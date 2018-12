'O carinho permanece', diz Dani Calabresa sobre Marcelo Adnet

Dani Calabresa e Marcelo Adnet apresentaram nesta quinta-feira, 20, o especial "A Gente Riu Assim", uma retrospectiva bem humorada dos principais fatos de 2018. Sobre a parceria no programa, um ano e oito meses após a separação, eles fizeram elogios um ao outro. "Eu e o Adnet temos uma química muito boa desde os tempos em que fazíamos shows de stand-up. Ele é um gênio", disse Dani em entrevista ao GShow.



Ela disse, ainda, que os dois são fãs um do outro e que o trabalho desta quinta-feira acabou sendo um "divertimento" para ambos. "O carinho permanece, independentemente de qualquer coisa", afirmou.



O humorista também demonstra admiração pela parceira e disse que a relação deles tem muito humor envolvido. "Sempre fui fã dela. O carinho não muda. A piada faz parte e brincar consigo mesmo é fundamental", disse Adnet sobre o especial brincar com a separação deles.